THK Ambulans Helikopterlerinin Satışı Mahkemenin Kararına Bağlı

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı Kayyum Heyeti, THK ambulans helikopterlerinin satışına ilişkin büyük bir hassasiyetle yürütülen süreçte son kararı mahkemenin vereceğini bildirdi. THK, Sağlık Bakanlığı Ambulans Helikopter Projeleri kapsamındaki işlerin Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'ye (TUSAŞ) ihale edilmesi dolayısıyla daha önce bu işlerde kullanılan THK ambulans helikopterlerinin satışı gündeme geldi.

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı Kayyum Heyeti, THK ambulans helikopterlerinin satışına ilişkin büyük bir hassasiyetle yürütülen süreçte son kararı mahkemenin vereceğini bildirdi.

THK Genel Başkanlığı Kayyum Heyeti'nden alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Ambulans Helikopter Projeleri kapsamındaki işlerin Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'ye (TUSAŞ) ihale edilmesi dolayısıyla daha önce bu işlerde kullanılan THK ambulans helikopterlerinin satışı gündeme geldi.

THK, 2013'ten itibaren Sağlık Bakanlığı Ambulans Helikopter Projeleri kapsamındaki işleri karlı olarak yürütememesi nedeniyle helikopterlerin alınmasında kullanılan kredi taksit ödemelerini gerçekleştiremedi. Bankalarla döviz cinsinden yüksek faizli ödeme planları imzalandı. Halen helikopterlerin üzerinde bankaların rehni bulunurken, Kayyum atanmadan önceki dönemde rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip süreci başlatıldı.

Finansal Yeniden Yapılanma Sözleşmesi (FYYS) için ödeme takvimi olan 27 Aralık'tan itibaren ödeme yapılmaması halinde bu helikopterler, gerçek bedelinin yüzde 50'si üzerinden satışa çıkarılabilecek. Bu nedenle söz konusu helikopterlerin gerçek bedeli üzerinden satılarak üzerlerinde rehinleri bulunan bankalara borçlarının ödenmesi planlanıyor.

Mahkeme tarafından yürütülen satış işlemi sürecinde, helikopterlerin bedeliyle ilgili olarak THK tarafından iki ayrı yetkili firmaya değerleme yaptırılırken, ayrıca helikopterler üzerinde rehni bulunan iki banka da ayrı ayrı kıymet takdiri gerçekleştirdi.

Helikopterlere talip olan TUSAŞ da bu sorumluluk içinde kıymet takdiri yaptı. Mahkeme tarafından da ayrıca bilirkişi raporları alındı.

Ambulans helikopterlerinin satışına ilişkin büyük bir hassasiyetle yürütülen süreçte son kararı mahkeme verecek.

Öte yandan, bir süredir gündemde olan ve halen İstanbul Laleli'de bulunan THK otelinin de Türkiye Varlık Fonu'na devriyle ilgili herhangi bir çalışma yürütülmüyor.

THK Büyük Genel Kurulu olağan toplantısı Vesayet Makamının takdiriyle 18 Mayıs 2024'ten önce gerçekleştirilecek.

Bu süreçte THK şubelerinin Kayyum Heyeti'nin çalışmalarına verdiği desteğin, her türlü takdirin üstünde bulunduğunu belirten Kayyum Heyeti, bu destekten alınan güçle THK için doğru olan her adımın da kararlılıkla atılacağı kaydedildi.