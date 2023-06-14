Theranos'un kurucusu yatırımcılara geri ödeme yapamayacak

ABD'de dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan ve Theranos şirketindeki tüm varlığını kaybeden Elizabeth Holmes, mahkemenin verdiği ayda 250 dolar para cezasını mağdurlara geri ödeyemeyeceğini belirtti.

NEW ABD'de "tek damla kan ile testler yapabildiğini" iddia ederek yatırımcıları dolandıran sağlık girişimi Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes, mahkemenin verdiği ayda 250 dolar para cezasını mağdurlara geri ödeyemeyeceğini belirtti.

ABD medyasına göre, Holmes, avukatları aracılığı ile savcılara dolandırdığı yatırımcılara geri ödeme yapmaya imkanı olmadığını iletti.

Holmes'un avukatları, Adalet Bakanlığı yetkililerinin, Holmes'un hapisten çıktıktan sonra dolandırdığı kişilere her ay 250 dolar geri ödeme yapması talebinin, müvekkillerinin "sınırlı finansal kaynakları" bulunduğu gerekçesiyle karşılanamayacağını ifade etti.

Mahkemeye sundukları dilekçede avukatları, dolandırıcılık yaptığının ortaya çıkmasının ardından Holmes'un Theranos şirketindeki 4,5 milyar dolarlık tüm varlığını kaybettiğini, şu an herhangi bir mal varlığının bulunmadığını ve Theranos skandalından sonra kariyerine yeniden başlama umudu olmadığını iddia etti.

Forbes dergisi, Holmes'u 4,5 milyar dolar net değeri ile ABD'de kendi kendini yetiştirmiş en zengin kadınlar listesine almıştı.

"Yatırımcılara komplo kurmak" ve "dolandırıcılıktan" suçlu bulunmuştu

Savcılar, Ocak 2022'de, Holmes'un 2010-2015 döneminde yatırımcıları parmaktan alınan tek damla kanla çeşitli testler yapabileceğine ikna ederek dolandırdığını belirtmişti.

Hastaları, testlerin doğruluğu konusunda yanıltmakla suçlanan Holmes, yargılama sonucu jüri üyelerince "yatırımcılara komplo kurmak" ve "dolandırıcılıktan" suçlu bulunmuştu.

Holmes, kasım ayında 11 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Theranos baş operasyon amiri ve eski erkek arkadaşı 57 yaşındaki Ramesh "Sunny" Balwani de 13 yıl hapis cezası almıştı.

Mahkeme ayrıca Holmes ve Balwani'yi, dolandırdıkları 14 yatırımcıya geri ödemeleri için 452 milyon dolar para cezasına çarptırmıştı.

39 yaşındaki Holmes, 30 Mayıs'ta, 11 yıllık cezasını çekmek üzere Texas'ın Bryan şehrinde bulunan asgari güvenlikli federal kadın hapishanesine teslim olmuştu.

Theranos'un piyasa değeri 9 milyar doları bulmuştu

Bir dönem Silikon Vadisi'nde ünlenen ve bir ara piyasa değeri 9 milyar doları bulan Theranos'un kurucusu Holmes, medya patronu Rupert Murdoch ve Walmart mağazaları sahibi Walton ailesi gibi yatırımcıları da yanına çekmişti.

Holmes, Theranos'un Yönetim Kuruluna ise eski ABD bakanları George Shultz, Henry Kissinger ve James Mattis olmak üzere Kongreden bazı senatörleri de katmayı başarmıştı.