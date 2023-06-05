TGSD Başkanı Ramazan Kaya: 'Enflasyonla mücadele ve toplumsal refahı artırma hedeflerine katkı sağlamaya hazırız'

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilişkin, "Enflasyonla mücadele ve toplumsal refahı artırma hedeflerine katkı sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyetin 100. yılının kabinesini oluşturan isimleri kutlayan Kaya, şunları kaydetti:

"Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve kabinemizin bakanlarını kutluyor, ülkemizi aydınlık ve güçlü bir geleceğe taşıyacağına inandığımız çalışmaları için başarılar diliyoruz. Türk ekonomisine gerek istihdam yaratma gerekse ekonomik açıdan en fazla katkı sağlayan sektörler arasında yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün en kapsayıcı sivil toplum kuruluşu olarak, enflasyonla mücadele ve toplumsal refahı artırma hedeflerini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.

Üretimimizi ve ihracatımızı artırarak ulaşabileceğimiz bu hedef için Türk hazır giyim sektörü olarak durmaksızın çalışmaya ve kamu ile güçlü bir iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele ve toplumsal refahı artırma hedeflerine katkı sağlamaya hazırız."