TGS Yaz Operasyonunu Başarıyla Tamamladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) yer hizmetleri sağlayıcısı TGS Türk Yer Hizmetleri A.Ş, yaz operasyonunu başarıyla tamamladıklarını, 10 istasyonda 37 milyondan fazla yolcuya ve 234 bin uçuşa hizmet verdiklerini duyurdu.

TGS 'den yapılan açıklamada, "TGS ailesi olarak, global hedeflerimiz doğrultusunda müşteri memnuniyeti ve profesyonelliği ön planda tutarak, yaz operasyonumuzu büyük bir başarıyla tamamladık. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan yaz operasyonumuzda, 10 istasyonda 37 milyondan fazla yolcuya ve 234 bin uçuşa hizmet verdik. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte, ülkemize ve hizmetlerimize değer katmaya devam edeceğiz. TGS ailesi olarak, global hedeflerimiz doğrultusunda müşteri memnuniyeti ve profesyonelliği ön planda tutarak, yaz operasyonumuzu büyük bir başarıyla tamamladık" denildi. - İSTANBUL