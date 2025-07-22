TGM İzmir Tersanesi ve ASFAT AŞ Arasında Römorkör İnşa Sözleşmesi İmzalandı
TGM İzmir Tersanesi Komutanlığı ile ASFAT AŞ arasında, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, römorkör inşasına dair çerçeve sözleşmesi imzalandı.
TGM İzmir Tersanesi Komutanlığı ile ASFAT AŞ arasında römorkör inşasına ilişkin çerçeve sözleşmesi imzalandı.
Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu etkinlikte, TGM İzmir Tersanesi Komutanlığı ile ASFAT AŞ arasında "Karşılıklı Askeri Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.
İmza töreni, Tersaneler Genel Müdürü Emre Dinçer ve ASFAT AŞ Genel Müdürü Mustafa İlbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.