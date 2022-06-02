TGK tarafından hazırlanan rapor, TBMM Dijital Mecralar Komisyonuna sunuldu - Haberler

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) tarafından, "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin olarak hazırlanan rapor, TBMM Dijital Mecralar Komisyonuna sunuldu.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, raporun, Basın İlan Kurumu mevzuatıyla ilgili bölümü, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan'ın katkılarıyla hazırlanırken, tamamının TBMM Dijital Mecralar Komisyonuna sunumu, TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı tarafından yapıldı.

Kolaylı, komisyon üyelerinin yanı sıra çok sayıda konuk milletvekilinin de katıldığı komisyon toplantısında, basın özgürlüğünü engelleme riski bulunan maddelerin yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, "Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, internet medyasına gerekli desteklerin ve hakların verilmesi, bu yapılırken de yazılı basının kazanılmış haklarının korunmasına özen gösterilmesidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde örgütlü 9 gazeteciler federasyonuyla bu federasyonlara üye ve temsil yetkisi veren 86 gazeteciler cemiyeti ve basın meslek örgütünün üye olduğu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunca hazırlanan rapor, düzenlemeye ilişkin meslek örgütünün çekincelerini, görüş ve önerilerini içeriyor.

Toplantıya, Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Koordinatörü Sinan Tunç'un yanı sıra çok sayıda basın meslek örgütü temsilcisinin katıldığı bildirildi.