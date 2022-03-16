Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (İTHİB) İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğiyle dünyadan alıcılarla sektörü buluşturan Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Fuarın açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçıları Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve sektör temsilcileri katıldı.

"Türkiye hem çalışanıyla hem de üreteniyle çok büyük potansiyele sahip"

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay programda yaptığı konuşmada, "Türkiyemiz hem coğrafi özellikleri açısından hem insanıyla hem çalışanıyla hem de üreteniyle çok büyük potansiyele sahip." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dünyanın en fazla büyüyen ülkeleri arasında yer aldığına dikkati çeken Turagay, şunları kaydetti:

"Yüzde 11 büyüme göstererek dünyanın en fazla büyüyen ülkeleri arasında yer aldık. İhracatımızı ise 2021 yılında 225,4 milyar dolarla kapatarak 32,90 artış sağladık. Bunun arkasında ise siz ihracatçılarımız yer alıyor. Tekstil ve ham maddeleri sektörümüzde dünya içerisindeki ihracat payımızı yüzde 3,1'e çıkararak 5'inci sıraya ulaştık. Gideceğimiz daha çok yol var. 15,7 milyar dolarlık yatırım teşvikleriyle bağlanmış yatırımlar var."

Turagay, İstanbul'un bir moda merkezi olabilmesi için fuarın çok önemli bir adım olduğuna vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

"Fuar alanımız Türkiyemizi tanıtmak için çok önemli fırsatlar sunuyor. Bunu önce birliklerimizce organize edilen moda fuarı ile başladık şimdi de Texhibition ile devam ediyoruz. 25 ülkeden bine yakın katılımcı bekleniyor.

Tasarımımızı, modamızı, markamızı bir şekilde daha iyi tanıtmamız gerekiyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda 20 milyar dolarları da göreceğiz. Tekstil hammaddeleri ve konfeksiyon sektörümüz sürdürülebilirlik konusunda oldukça bilinçli. Fuarda da konuyla ilgili birçok seminerler düzenlenecek."

"İhracat üst lige taşındı"

TİM Başkanı İsmail Gülle ise Türk tekstil sektörünün rekabet gücüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tekstil sektörümüz, Avrupa Birliği mutabakatı ile uyumu en hızlı şekilde yakalayan, sürekli gelişen ve beslendiği alt sektörleri de güçlendiren, rekabet gücümüzün yüksek olduğu, istihdam deposu bir sektörümüz. Küresel tedarik zincirlerinde çok önemli bir dönüşüm süreci yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bu dönüşüm sürecini ihracatçılarımız iyi değerlendirerek, ülkemize yönelen ekstra talebe anında cevap vererek ihracat hanemize mevcut rakamın üzerine 23 milyar dolar artı değer kattı. Türk tekstil sektörümüz ise, bu dönüşümü en iyi okuyan 2'nci sektörümüz oldu ve bu süreçte ihracatına 3 milyar doları aşkın değer kattı."

Katma değerli ihracat hedefleri doğrultusunda Texhibition İstanbul Fuarı'nın, oluşturduğu ekosistemle son derece önemli olduğuna vurgu yapan Gülle, şunları kaydetti:

"Fuar süresince gerçekleşecek panellerde de, katma değer yaratıcı unsurların öne çıktığını görmekteyiz. Tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşüm süreci, ihracatımızı en üst lige taşıdı. Şimdi, bu ligde kalıcı olmak adına markalı, katma değerli, inovatif ürünlerimizle, bu ürünleri sunacağımız dünyanın dört bir köşesinden alıcılarla buluşacağımız fuarlarımızla marka olmalıyız. Tekstil sektörümüz markalaşma adına çok önemli bir yol kat etti."

-"İkame yeteneği en gelişkin sektörlerimizin başında tekstil sektörü geliyor"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de konuşmasında İTHİB ile oluşturulan iş birliği sayesinde İstanbul'un ilk yerli ve milli kumaş ve tekstil aksesuarları fuarının yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin, yabancı alıcı firmaların ve paydaşlarımızın çok değerli katkılarıyla ve özverisiyle yaptığımız bu fuara savaşa rağmen 250 firmanın katılımı da bunun önemli bir göstergesidir.Ne yazık ki savaş sebebiyle Rusya, Belarus ve Ukrayna'dan gelmeyi planlayan 100'e yakın misafirimiz aramızda bulunmuyor. Bu rakamlar bile, 2019'da 156 alıcı firma ile başlayan yolculuğun bugün gelecek vaat eden bir fuarla taçlandığını bize haber veriyor."

İkame yeteneği en gelişkin sektörlerin başında tekstil sektörünün geldiğini ifade eden Avdagiç sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tekstil sektörümüz mevcut zorlukları aşmada da, yeni pazarlar oluşturmada da güçlü bir performans sergileyecektir. Bugün açılışını yaptığımız fuar, bu bakımdan benim ümitlerimi artırıyor. Fuarımız her geçen yıl daha da büyüyerek, yeni trendlerinin belirlendiği, üreticiler ile dünyanın önde gelen markaları ve büyük perakendecilerinin bir araya geldiği, nitelikli Türk ürünlerinin yeni ihracat bağlantılarına kavuştuğu bir platform olacaktır."

"Fuar sektör başarısına kalıcılık sağlayacak"

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz de sektörün başarılarını kalıcı hale getirmek adına birçok dünya devletinden alıcıları bu fuarda Türk üreticilerle buluşturduklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Sektör olarak 2021 yılında 12,9 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. Aynı dönemde 200 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 96 ülkeye ise cumhuriyet tarihinin en yüksek tekstil ihracatını gerçekleştirdik. 2022 yılında ise hedefimiz 15 milyar dolar ihracatla küresel ticaretteki payımızı daha da artırmak.

Son dönemde tedarik zinciri Asya'dan Türkiye'ye kayıyor. Tekstil sektörü olarak AB'nin ithalatındaki payımızı son 1 yılda yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkardık. ABD'nin tekstil tedarikinde her yıl bir basamak atlayarak 2021 yılında 7'nci sıraya yükseldik. Bu başarıyı kalıcı hale getirmemiz için yurt içinde birçok dünya devletinden alıcı olarak yer aldığı bir fuar yapmamız şart dedik. ve kısa süre içerisinde İTO ile organize olarak ilk yurt içi fuarımızı düzenledik."

Fuarın Türk tekstil sektörü açısından önemine dikkati çeken Öksüz sözlerini şöyle tamamladı:

"Fuarımız, firmalarımızı küresel markalarla bir araya getirmekle kalmayacak aynı zamanda sektörümüzün sürdürülebilirlik yaklaşımını ve tasarım algısını tüm paydaşlarımızla paylaşma fırsatı yaratacak. Kumaş, İplik ve Konfeksiyon Yan Sanayii firmalarımızdan oluşan 200'e yakın yerli üreticimizi, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, ABD, Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doğu olmak üzere binin üzerinde nitelikli alıcı ile bir araya getiriyoruz. 2022 yılı için belirlediğimiz 15 milyar dolar ihracat hedefimizin 1 milyar dolarının bu fuar ile gerçekleşmesini bekliyoruz."