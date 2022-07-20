Tevfik Keskin, süt ve süt ürünü gruplarına yapılan zamları değerlendirdi

Haberler.com Youtube kanalına konuk olan Tevfik Keskin, tüketici ve üretici ekseninde süt gruplarına yapılan zammı değerlendirdi. Süt fiyatları hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Tevfik, üretim süreçleri ile ilgili önemli konulara da değimdi. İşte, Keskin'in açıklamaları…

KESKİN "ZAM ÜRETİCİLERİMİZİ MEMNUN ETMEDİ"

Süt fiyatları konusunda haberler.com'a önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Süt Üreticileri Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, "Zam Üreticilerimizi Memnun Etmedi" diyerek yapılan zam hakkında görüşünü ifade etti. Keskin zam hakkında "Yeni fiyat üreticilerimizi memnun etti mi, etmedi. Burada devlet gereğini yaptı. Ama sanayicilerden gerekli desteği görmedik." dedi.

"EN AZ OLMASI GEREKEN ZAM 6.5 TL"

Kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap veren Tevfik Keskin, süt fiyatlarının olması gereken miktarı da belirtti. Keskin, "En az olması gereken zam 6.5 TL" diyerek süt miktarının ne kadar olması gerektiğini belirtti.