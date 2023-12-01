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Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer Görevi Devrediyor

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Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, Kasım ayı sonu itibariyle görevi devrediyor. Geçer'in ayrılık mesajında başarılarına teşekkür ettiği belirtiliyor. Yeni genel müdürün kim olacağı ise henüz belli değil.

Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, Kasım ayı sonu itibariyle görevi devrediyor. Bu anlamda Geçer X platformu üzerinden bir ayrılık mesajı yayınladı. Şu an için Kemal Geçer yerine Tesla Türkiye Genel Müdürü pozisyonuna kimin geçeceği ise belli değil.

Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer ve ayrılık mesajı

Tesla Türkiye'de önemli başarılara imza atan Kemal Geçer, geçen ay ayrılık kararı aldı. Bu kararın arkasında yatan nedenler çok tartışılsa da Kemal Geçer, ayrılık mesajı bu konulara değinmedi.

X platformu üzerinden yayınlanan mesajda Tesla Türkiye ile kısa sürede alınan başarıları sıralayan Geçer, 2 kişiyle başlayan ve 100 kişi olarak devam eden ekibine de teşekkür etmeyi unutmadı.

Sevgi ve saygıyla sunuyorum pic.twitter.com/JvctGPEGS1

— Kemal Gecer (@Kemal_Gecerr) November 30, 2023

Kemal Geçer, daha önce çok önemli yöneticilik görevlerinde yer almış olsa da otomotiv deneyimi olmayan bir isimdi. O dönemde bu yüzden çok eleştiri almış olsa da Tesla ile Türkiye'de önemli başarılara imza attı. Şu an için Tesla Türkiye Genel Müdürü pozisyonu için ise hangi ismin geleceği belli değil.

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Kemal Geçer'in de sıraladığı Tesla Türkiye'nin başarıları ise şu şekilde:

Tesla Türkiye, ilk defa distribütör ve bayi aracılığı olmadan online satış deneyimi sunan otomobil markası oldu

BTK onayı alan ve yerli operatörlere bağlı hizmetler sunan ilk otomobil markası oldu

EPDK'dan şarj operatörü lisansı alan ilk yabancı otomotiv şirketi oldu

Tesla Türkiye, firmanın en başarılı lansman çalışması sonrası ilk dört ayda 10 bin araç teslimatı ile rekor kırdı

Kemal Geçer, henüz Türkiye'de hizmet vermeye başlamayan uydu internet hizmeti Starlink'in şu an için Türkiye Genel Müdürü pozisyonunda. Geçer'in aynı başarıyı Starlink ile tekrarlayıp tekrarlamayacağı ise merak konusu.

Hakkı Alkan, Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer istifa kararı hakkında önemli detaylar vermişti

Tesla Türkiye hızlı teslimat süreci ve İstanbul Park'ta deneme ve teslimat gibi önemli adımlarla 10 bin adet satış rakamına kısa sürede ulaştı. Ancak Tesla Türkiye özellikle şarj noktası ve servis ağıyla bu büyük satış rakamını dengeleyemedi. Kemal Geçer'in bu istifa kararını da bu nedenle aldığı tahminler arasında.

Tesla Türkiye Genel Müdür pozisyonuna yeni gelecek ismin ise bu sorunları nasıl çözeceği merak konusu. Peki siz ne düşünüyorsunuz, Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer istifa kararı sonrası Tesla Türkiye aynı satış performansına devam edebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete / Ekonomi

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