Tesla Türkiye fiyatlarına bir kez daha zam geldi

Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler otomotiv sektörünü de doğrudan etkiledi. Geçtiğimiz nisan ayında ülkemizde faaliyetlere başlayan Elon Musk'ın Tesla'sı fiyatlara bir kez daha zam yapma kararı aldı. Bu kapsamda Model Y'nin fiyatı 100 bin TL'nin üzerinde artırıldı. İşte son zam kararının ardından Tesla Türkiye fiyatları!

Tesla fiyatlara bir kaz daha zam yaptı: İşte Model Y'nin son fiyatı

Tesla, ülkemizde doların değişkenliği ve diğer birçok etkeni göz önüne alarak fiyatlara bir kez daha zam yaptı. Sadece 9 gün önce fiyatları değiştiren ve fiyatları artıran firma son olarak 100 bin TL'nin üzerinde bir artışla daha karşımıza çıktı.

Tesla Model Y'nin fiyatı 10 Temmuz'da 2 milyon 218 bin 500 TL'ye güncellenirken, bugün 103 bin 968 TL'lik bir artışla 2 milyon 322 bin 468 TL'ye yükseltildi. Bu fiyat standart versiyonu kapsarken, diğer varyantlar için de benzer bir artışın olduğunu söylemek mümkün.

Musk acımadı: Tesla, 5. kez fiyatlara zam yaptı!

İşte Tesla Türkiye'nin 19 Temmuz itibariyle fiyat listesi: