Tesla Türkiye fiyatlarına bir kez daha zam geldi
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Son zam kararının ardından Tesla'nın Model Y fiyatı 100 bin TL'nin üzerinde artırıldı. İşte güncel fiyatlar!
Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler otomotiv sektörünü de doğrudan etkiledi. Geçtiğimiz nisan ayında ülkemizde faaliyetlere başlayan Elon Musk'ın Tesla'sı fiyatlara bir kez daha zam yapma kararı aldı. Bu kapsamda Model Y'nin fiyatı 100 bin TL'nin üzerinde artırıldı. İşte son zam kararının ardından Tesla Türkiye fiyatları!
Tesla fiyatlara bir kaz daha zam yaptı: İşte Model Y'nin son fiyatı
Tesla, ülkemizde doların değişkenliği ve diğer birçok etkeni göz önüne alarak fiyatlara bir kez daha zam yaptı. Sadece 9 gün önce fiyatları değiştiren ve fiyatları artıran firma son olarak 100 bin TL'nin üzerinde bir artışla daha karşımıza çıktı.
Tesla Model Y'nin fiyatı 10 Temmuz'da 2 milyon 218 bin 500 TL'ye güncellenirken, bugün 103 bin 968 TL'lik bir artışla 2 milyon 322 bin 468 TL'ye yükseltildi. Bu fiyat standart versiyonu kapsarken, diğer varyantlar için de benzer bir artışın olduğunu söylemek mümkün.
Musk acımadı: Tesla, 5. kez fiyatlara zam yaptı!
İşte Tesla Türkiye'nin 19 Temmuz itibariyle fiyat listesi:
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ModelGüç aktarma organlarıMenzil (WLTP)İvmelenme
Elon Musk Türkiye Ekonomi Haberler
(0-100 km/s)19 Temmuz yeni fiyatModel YArkadan itiş455 km6.9 sn2 milyon 322 bin 468 TLModel Y Long RangeÇift motorlu dört çeker533 km5.0 sn2 milyon 424 bin 384 TLModel Y PerformanceÇift motorlu dört çeker514 km3.7 sn2 milyon 726 bin 957 TL
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