Tesla'nın Shanghai Giga Fabrikası 7 Ayda 540.000 Araç Teslim Etti
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Tesla'nın Shanghai giga fabrikası, Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128'lik artışla 64.285 araç teslim etti. Bu yılın ilk 7 ayında fabrikadan yapılan toplam teslimat 540.000 adedin üzerine çıkarak, şirketin 2021 yılı boyunca gerçekleştirdiği teslimat sayısını aştı. Fabrika ayrıca Model Y otomobilini Güney Kore'ye ihraç etmeye başladı ve yerelleşme oranını yüzde 95'e çıkardı.
Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Çin ( Shanghai ) Pilot Serbest Bölgesi'nin Lingang Yeni Alanı'ndaki Tesla Giga Fabrikası görülüyor, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)
SHANGHAİ, 4 Ağustos (Xinhua) -- Tesla'nın Shanghai giga fabrikası, Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128'lik artışla 64.285 araç teslim etti.
ABD'nin elektrikli otomotiv devinin verdiği bilgilere göre, bu yılın ilk 7 ayında fabrikadan yapılan toplam teslimat 540.000 adedin üzerine çıkarak, şirketin 2021 yılı boyunca gerçekleştirdiği teslimat sayısını aştı.
Fabrika geçtiğimiz günlerde Model Y (arkadan çekişli) otomobilini Güney Kore'ye ihraç etmeye başlamış, böylece Çin'de üretilen Tesla araçları ilk kez Güney Kore piyasasına girmişti.
Şirket, fabrikada kullanılan otomobil bileşenlerinin yerelleşme oranının yüzde 95'i aştığını duyurdu.¦