Tesla'nın Shanghai Giga Fabrikası 7 Ayda 540.000 Araç Teslim Etti

Tesla'nın Shanghai giga fabrikası, Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128'lik artışla 64.285 araç teslim etti. Bu yılın ilk 7 ayında fabrikadan yapılan toplam teslimat 540.000 adedin üzerine çıkarak, şirketin 2021 yılı boyunca gerçekleştirdiği teslimat sayısını aştı. Fabrika ayrıca Model Y otomobilini Güney Kore'ye ihraç etmeye başladı ve yerelleşme oranını yüzde 95'e çıkardı.