Üye Girişi
Haberler
Tesla'nın Shanghai Fabrikası Haziran Ayında 93.680 Araç Teslim Etti

Tesla'nın Shanghai Fabrikası Haziran Ayında 93.680 Araç Teslim Etti

Ekonomi Haberleri

Tesla'nın Shanghai giga fabrikası, Haziran ayında yıllık yüzde 19'luk artışla 93.680 araç teslim etti. Şirketin verdiği bilgilere göre Shanghai fabrikası bu yılın ilk yarısında 476.500 araç teslim ederek geçen yıl teslim edilen 710.000 aracın üçte ikisine ulaştı. Şirket, Haziran itibarıyla, Çin ana karasında 1.600'den fazla süper şarj istasyonu, 10.000'den fazla süper şarj ünitesi ve 700'den fazla hedef şarj istasyonu kurdu. Tesla'nın Shanghai'da 2019'da kurulan giga fabrikası, firmanın ABD dışındaki ilk giga fabrikası olma özelliğini taşıyor.

Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikasından Yapılan Teslimatlar Haziran'da Yüzde 19 ArttıÇin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Çin (Shanghai) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Lin-gang Özel Alanı'ndaki Tesla Giga Fabrikası'nın havadan çekişmiş fotoğrafı, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)

SHANGHAİ, 5 Temmuz (Xinhua) -- Tesla'nın Shanghai giga fabrikası, Haziran ayında yıllık yüzde 19'luk artışla 93.680 araç teslim etti.

Şirketin verdiği bilgilere göre Shanghai fabrikası bu yılın ilk yarısında 476.500 araç teslim ederek geçen yıl teslim edilen 710.000 aracın üçte ikisine ulaştı.

Şirket, Haziran itibarıyla, Çin ana karasında 1.600'den fazla süper şarj istasyonu, 10.000'den fazla süper şarj ünitesi ve 700'den fazla hedef şarj istasyonu kurdu.

Tesla'nın Shanghai'da 2019'da kurulan giga fabrikası, firmanın ABD dışındaki ilk giga fabrikası olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Tragger Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title