Tesla'nın Shanghai Fabrikası Haziran Ayında 93.680 Araç Teslim Etti

Tesla'nın Shanghai giga fabrikası, Haziran ayında yıllık yüzde 19'luk artışla 93.680 araç teslim etti. Şirketin verdiği bilgilere göre Shanghai fabrikası bu yılın ilk yarısında 476.500 araç teslim ederek geçen yıl teslim edilen 710.000 aracın üçte ikisine ulaştı. Şirket, Haziran itibarıyla, Çin ana karasında 1.600'den fazla süper şarj istasyonu, 10.000'den fazla süper şarj ünitesi ve 700'den fazla hedef şarj istasyonu kurdu. Tesla'nın Shanghai'da 2019'da kurulan giga fabrikası, firmanın ABD dışındaki ilk giga fabrikası olma özelliğini taşıyor.