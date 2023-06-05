Tesla'nın Shangai'daki fabrikası önceki yıla göre yüzde 142 artışla 77 bin 695 araç teslim etti

Tesla CEO'su Elon Musk, Çin gezisi sırasında Tesla Shanghai Giga Fabrikası'na düzenlediği ziyarette, fabrikayı üretim verimliliği ve kalitesinden ötürü övmüştü. Şirket, yeni bir mega fabrika inşa ederek enerji depolama ürünü Megapack üretecek.

SHANGAİ, 5 Haziran (Xinhua) -- Tesla'nın Shangai'daki fabrikası, Mayıs ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 142 artışla 77 bin 695 araç teslim etti.

Tesla CEO'su Elon Musk bu ayın başındaki Çin gezisi sırasında Tesla Shanghai Giga Fabrikası'na düzenlediği ziyarette, fabrikayı üretim verimliliği ve kalitesinden ötürü övmüştü.

2019 yılında Çin'in doğusunda kurulan Tesla Shanghai Gigafactory, otomobil üreticisinin ABD dışındaki ilk giga fabrikası olma özelliği taşıyor.

ABD menşeli otomobil üreticisi, 2023'ün Nisan ayında bir diğer büyük yatırım adımını duyurmuştu. Tesla, Shanghai'da şirketin enerji depolama ürünü Megapack'i üretecek yeni bir mega fabrikanın inşa edileceğini ilan etmişti.

Şirkete göre, yeni fabrika başlangıçta her yıl yaklaşık 40 gigavat saat enerji depolama alanına denk olan 10.000 Megapack biriminde üretim yapacak. Fabrikadan çıkacak ürünlerin dünya genelinde satılması bekleniyor.