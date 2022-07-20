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TESLA'nın ilk şarj noktası Highway'de kuruluyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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TESLA'nın ilk şarj noktası Highway'de kuruluyor

TESLA firmasının Türkiye'deki ilk ve tek Supercharger noktası, HighWay Outlet'te kuruluyor.

TESLA firmasının Türkiye'deki ilk ve tek Supercharger noktası, HighWay Outlet'te kuruluyor.

Bolu'da, Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway, Türkiye'de bir ilke ev sahipliği yapıyor. Elon Musk'ın CEO'su olduğu, dünyanın elektrikli otomobil devi TESLA firmasının Türkiye'deki ilk ve tek Supercharger noktası, HighWay Outlet'te yerini alıyor. TESLA marka araçlar için 8 adet şarj ünitesinin hizmet vereceği hızlı şarj noktasında aynı anda 8 araç şarj olabilecek. Türkiye'de ilk olarak 12 noktada kurulacak olan TESLA şarj istasyonlarının birincisi Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi HighWay'de konumlandırılacak. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

TEM Otoyolu Elon Musk Türkiye Bolu Ekonomi Haberler

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