Tesla'nın 2023 Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçları Açıklandı

Elektrikli otomobil dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Tesla, 2023 üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Şirketin sahip olduğu yatırımlar dikkate alındığı zaman ortaya çıkan sonuçlar oldukça şaşırtıcı oldu. İşte Tesla 2023 üçüncü çeyreğine ait sonuçlar!

Tesla'nın karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 azaldı!

Söz konusu elektrikli otomobil olduğunda kala gelen ilk isimlerden biri Tesla oluyor. Elektrikli araçlarda bir öncü haline gelen şirket, 2023 üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Şirketin sahip olduğu ve yaptığı yatırımlar göz önüne alındığında büyük beklenti vardı.

Ancak ortaya çıkan sonuçlara baktığımızda durumun pek de beklediğimiz gibi olmadığı belli oldu. Analistlerin Tesla için ulaşacağını düşündükleri gelir 24,06 milyar dolardı. Son çeyrekte sunulan sonuçlar ise şirketin gelirinin 23,4 milyar dolar olduğunu gözler önüne serdi.

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Öte yandan Tesla'nın net karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 44 azalışla 1,9 milyar dolara düştü. Geçen yıl şirketin net karı 3,3 milyar dolardı. Karlılık açısından ise şirket hisse başına düzeltilmiş kazancı (EPS), 0,74 oldu. Düzeltilmiş net kar ise 2,3 milyar dolar oldu. Bu durumda da Tesla yine beklentinin altında kaldı.

Ayrıca bu yılın başında şirket 435 bin 59 araç teslim ettiğini bildirdi. Bu rakam şimdiye kadarki en yüksek ikinci toplam. Ancak ikinci çeyrek ile kıyasladığımızda bir düşüş olduğunu söylemek mümkün. Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 18 oranda arttı. Teslim ettiği araç sayısı ise yüzde 27 arttı.

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