Tesla Model Y Fiyatları Yeniden Arttı

Tesla Türkiye, Model Y için Kasım ayında fiyat artışına gitti. En düşük versiyonun fiyatı 1 milyon 548 bin TL'den 2 milyon 150 bin TL'ye yükseldi. Performance versiyonu ise 3 milyon TL sınırını geçti.

Tesla Türkiye, Kasım ayı itibarıyla Model Y için fiyat artışına gitti. Yaz aylarında düzenlenen ilk lansmanında en düşük Model Y versiyonu 1 milyon 548 bin TL'den satışa sunulmuştu. Günümüzde ise 2 milyon 150 bin TL'yi aşmış durumda. Yeni zamla birlikte "Performance" versiyonu ise 3 milyon TL sınırını geçti.

Tesla Model Y fiyatları ne kadar oldu?

Tesla, Türkiye'deki faaliyetlerine Temmuz ayında başladı. Buna göre ilk Model Y 1 milyon 548 bin TL'den satışa çıktı. Temmuz'dan bu yana birden fazla kez zam alan Model Y'nin standart menzilli versiyonu 2 milyon 200 bin TL'ye yükselmişti.

Bugün itibarıyla Tesla, Model Y fiyatlarında yeni bir güncellemeye daha imza attı. Standart versiyonun fiyatı 2 milyon 305 bin TL'ye ve daha uzun menzilli "Long Range" versiyonun fiyatı ise 2 milyon 887 bin TL'ye yükseldi. "Performance" modelinin fiyatı da 3 milyon TL sınırını aşarak 3 milyon 5 bin TL oldu.

123123123

Tesla ayrıca stoktan teslim edilebilecek bazı Model Y sürümlerini 2 milyon 412 bin TL'den satışa sunuyor. Kasım güncellemesiyle birlikte Model Y'ye 50 bin TL'lik zam geldiğini söyleyebiliriz.

Model Y Standart: 2.305.854 TL

Model Y Long Range: 2.887.834 TL

Model Y Performance: 3.005.338 TL

Tesla henüz fiyat artışlarının nedenini paylaşmadı. Ancak döviz kurlarındaki hareketlilik ve Almanya fabrikasındaki maliyetlerin yükselmesi, bu duruma yol açmış olabilir.

Öte yandan şirketteki en dikkat çekici gelişmelerden biri, Ülke Müdürü Kemal Geçer'in durumu. Kariyeri, uluslararası ulaştırma şirketlerindeki deneyimiyle dikkat çekiyordu. 2 yıllık bir sözleşmeyle Tesla Türkiye'ye katılan Geçer'in, şirketle bağını kopardığı bildirildi.