Tesla Hissedarları, Elon Musk'a 1 Trilyon Dolarlık Ödeme Paketini Onayladı

Güncelleme:
Tesla hissedarları, CEO Elon Musk'a performans hedeflerine ulaşması şartıyla yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme yapılmasına onay verdi. Hissedarların %75'inden fazlasının desteklediği teklif, Musk'ın belirli finansal hedefleri tutturması durumunda geçerli olacak.

Musk'ın tam ödemeyi alabilmesi için performans hedeflerini tutturması gerekiyor

Eylül ayında hissedarlara, Musk'ın "olağanüstü" finansal getiri sağlaması ve gelecek yıllarda Tesla'da liderlik rolünde kalması durumunda yapılacak ödeme teklifine dair Tesla Yönetim Kurulu tarafından mektup gönderilmişti.

Musk'ın tam ödemeyi alabilmesi için yerine getirmesi gereken hedeflere değinilen mektupta, bunlar arasında Tesla'nın yeni başlayan robotaksi işini genişletmek ve şirketin piyasa değerini 7,5 trilyon dolar artırmak gibi konuların yer aldığı aktarılmıştı.

Mektupta, performans ödülünün tamamını almak için Musk'ın 7,5 ila 10 yıl arasında şirkette kalması gibi başka şartların da yer aldığı ifade edilmişti.

Tesla'nın piyasa değerinin 8,5 trilyon dolara çıkması durumunda, Musk'a şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 12'sinin verilmesi öngörülüyor.

Böylelikle yapılacak ödemenin değerinin yaklaşık 1 trilyon dolar olacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
