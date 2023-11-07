Tesla, Hindistan'da vergi engelini aşmak ve yerelleşmek için fabrika açma planları yapıyor. Ancak Çin-ABD ticari gerilimi nedeniyle Çin fabrikasının kapanma ihtimali de bulunuyor.

Tesla, Hindistan'da fabrika açmak için girişimlere başladı. Elektrikli araç pazarında önemli bir yerde olan ülke, Türkiye gibi ithal araçlara yüksek vergiler uyguluyor. İşte Tesla bu engeli aşmak için yerelleşme peşinde. Ancak bu adımın Çin-ABD ticari geriliminde zarar görmemek adına olma ihtimali de var.

Tesla, Çin yerine Hindistan fabrikası mı kuracak?

Marka Çin, Şangay fabrikası ile önemli bir üretim hacmine ulaştı. Özellikle Çin pazarında bu fabrika ile büyük avantaj elde eden marka şimdi de Hindistan pazarında büyüme peşinde. Tesla pazara Çin fabrikasında üretilen araçlarla giriş yaptı. Uzun süredir Hindistan'da vergi indirimi için uğraşan marka, çözümü Hindistan fabrikasında buldu.

Hindistan ithal araçlar için katı vergi kurallarına sahip. Buna göre 40 bin doların altındaki araçlara yüzde 60, üzerinde yer alan araçlara ise yüzde 100 vergi uygulanıyor. Bu anlamda Tesla, özellikle pazarda rekabet halinde olduğu Çinli modeller karşısında zorlanıyor. Hindistan'da 40 bin dolar üstü her araç elektrikli olsun olmasın bu anlamda lüks araç olarak sayılıyor. İşte Tesla, son bir yıldır elektrikli araçların bu vergi diliminden muaf olması için lobi çalışması yürüttü.

Çalışma başarılı olmasa da Tesla, çözümü Hindistan'a fabrika açmakta buldu. Ancak Hindistan'da ithal araç üretimi açısından da zorluklar mevcut. Bu anlamda Tesla Hindistan fabrikası için hükümet yeni bir yasal düzenleme yapma peşinde.

Tesla Çin fabrikası için ise şu an için bir kapanma ihtimali yok. Ancak Çin, daha önce Tesla araçlarını resmi kurumlarda kullanılmasını yasakladı. Özellikle Tesla araçlarda yer alan dikiz aynası kamerası Çin hükümet tarafından tehlikeli görülüyor. ABD ve Çin arasında yaşanan ticari gerilimin ve ambargo restleşmesi nin ise yakında Tesla ve Apple'ı vurma ihtimali var. Bu anlamda Apple, üretimini Hindistan'a kaydırma kararı almıştı. Tesla'nın Hindistan fabrikası sonrası böyle bir karar alıp almayacağı ise merak konusu.

Tesla, Hindistan dışında Türkiye'nin de içinde olduğu coğrafyada bir fabrika açma peşinde. Bildiğiniz gibi Türkiye'de satılan Tesla modelleri Almanya çıkışlı. Tesla Türkiye fabrikası için şartlar henüz olgunlaşmış olmasa da markanın özellikle Ortadoğu pazarında büyümek istediği biliniyor. Bu anlamda Türkiye önemli adaylar arasında.