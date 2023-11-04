Tesla, elde kalan Model Y'lere indirim yaptı

Son zamanlarda yaşanan ekonomik gelişmeler otomotiv sektörünü doğrudan etkiledi. Bu nedenle belirli aralıklarla üreticilerin otomobillerine zam yaptığı haberleriyle karşılaşıyoruz. Ancak bu durum özellikle son birkaç gündür bir nebze olsun tersine dönmeye başladı. Tesla, elde kalan yani önceden konfigüre edilmiş araçlarının fiyatlarında indirime gitti.

Önceden konfigüre edilmiş Tesla Model Y'lere indirim

Türkiye pazarında aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdüren Tesla, envanterinde bulunan ve elde kalan Model Y'lerin fiyatlarında indirime gitti. Kısacası önceden sipariş verilmiş, ancak çeşitli nedenlerden dolayı teslim alınmayan Tesla modellerini düşük fiyatlara satın alabiliyorsunuz.

Örneğin yukarıdaki görselde ilk sırada yer alan mavi renkli Tesla Model Y'nin fiyat etiketi 3 milyon 70 bin 848 TL'den 2 milyon 764 bin 723 TL'ye kadar düştü. Bu da 306 bin 125 TL'lik bir indirimin söz konusu olduğu anlamına geliyor.

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İndirim sadece birkaç model özelinde değil. Zira şirketin resmi web sitesindeki envanter bölümüne bir göz attığımızda toplam 51 modelde farklı tutarlarda indirimin yapıldığını görüyoruz. Bu indirimler 200 ila 430 bin TL aralığında değişiyor.

Tesla'nın normal satış sayfasında ise böyle bir indirimin mevcut olmadığını söylemek mümkün. Burada ilk olarak aracınızı özelleştirmeniz ve daha sonra sipariş işlemlerine geçmeniz gerekiyor. Bunları yaparken de şirket tarafından belirlenen indirimsiz, standart fiyat etiketleri üzerinden ücretlendirileceksiniz.

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