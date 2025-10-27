Tesla'dan Musk için 1 Trilyon Dolarlık Ödeme Paketi Uyarısı

Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm, 1 trilyon dolarlık performansa dayalı ödeme paketinin onaylanmaması halinde şirketin, Üst Yöneticisi Elon Musk'ı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Denholm, 6 Kasım'daki yıllık Genel Kurul toplantısı öncesinde hissedarlara gönderdiği mektupta, Musk'ın yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme paketine onay verilmesi için destek istedi.

Musk'ın liderliğinin Tesla'nın geleceği için önemini vurgulayan Denholm, söz konusu ödeme paketini müzakere ederken "Tesla'nın Musk olmadan geleceğinin nasıl olacağını" göz önünde bulundurduklarını ve bunun hissedarların hak ettiği gelecek olduğuna inanmadıklarını ifade etti.

Denholm, "Büyük ya da küçük şirketlerin öncü yapay zeka teknolojilerini pazara ilk sunma yarışında olduğu bir dönemde, Tesla'yı zirveye taşımak için sektördeki en iyi lideri kaybetme riskini göze alamazdık." değerlendirmesinde bulundu.

Musk olmadan Tesla'nın önemli bir değer kaybedebileceğini belirten Denholm, Musk için adil bir performansa dayalı ücret paketiyle büyük başarılar elde etmeye motive eden bir ortam yaratılmaması halinde yönetici pozisyonunu bırakması riskiyle karşı karşıya kalacaklarını aktardı.

Tesla Yönetim Kurulu, eylül ayında, şirketin Üst Yöneticisi Musk'a performans hedeflerine ulaşması şartıyla yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme teklifi sunmuştu.

Tesla'nın piyasa değerinin 8,5 trilyon dolara ulaşması durumunda verilecek ödeme paketiyle Musk'a şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 12'sinin verilmesi öngörülmüştü.

Musk'ın ödeme paketini alabilmesi için en az 7,5 yıl şirkette kalması da şartlar arasında yer almıştı.