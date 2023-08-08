Tesla'da CFO değişikliği: Vaibhav Taneja göreve getirildi

2023 yılında hisse senedi fiyatı iki kattan fazla artış gösteren Tesla, yönetim kurulundaki değişim ile gündeme geldi. Tesla, Baş Muhasebe Sorumlusu Vaibhav Taneja'nın mevcut görevlerine ek olarak CFO koltuğuna oturacağını açıkladı. Şirketin dün yaptığı açıklamaya göre, dört yöneticiden biri ve hissedarları olan şirketin önde gelen seslerinden biri olan Kirkhorn CFO görevinden istifa etti. Şirket, sorunsuz bir geçiş olması için Kirkhorn'un yıl sonuna kadar görevine devam edeceğini belirtti. Kirkhorn, görevini 45 yaşındaki Taneja'ya bırakacak.

2023 yılında hisse senedi fiyatı iki kattan fazla artış gösteren Tesla, yönetim kurulundaki değişim ile gündeme geldi. Tesla, Baş Muhasebe Sorumlusu Vaibhav Taneja'nın mevcut görevlerine ek olarak CFO koltuğuna oturacağını açıkladı.

Tesla, CFO koltuğu için Vaibhav Taneja'yı uygun gördü

Tesla'ya 2010 yılında kıdemli bir finansal analist olarak katılan Kirkhorn, beş kez terfi etmeyi başardı. 34 yaşında CFO koltuğuna oturan Kirkhorn, üç yılda yaklaşık 10 milyar dolarlık borcunu geri ödeyerek, yatırım yapılabilir notları güvence altına almasına yardımcı oldu.

Şirketin dün yaptığı açıklamaya göre, dört yöneticiden biri ve hissedarları olan şirketin önde gelen seslerinden biri olan Kirkhorn CFO görevinden istifa etti. Şirket, sorunsuz bir geçiş olması için Kirkhorn'un yıl sonuna kadar görevine devam edeceğini belirtti.

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Kirkhorn, görevini 45 yaşındaki Taneja'ya bırakacak. Şu an Baş Muhasebe Sorumlusu olan Tenja, 2019'da muhasebe şefi olmadan önce EV üreticisinde çeşitli görevlerde bulundu. Daha önce Hindistan ve ABD'deki PricewaterhouseCoopers'ta çalıştığını belirtelim.

Konu hakkında yorum yapan Deepwater Asset Management'ın yönetici ortağı Gene Munster, "Tesla'da 13 yıl geçirmek herhangi bir şirkette 50 yıl çalışmayla eş değer. Kirkhorn'un yıl sonuna kadar görevine devam etmesi, geçiş için oldukça iyi bir hamle." ifadelerine yer verdi.

Ceo olarak Musk'ın yerini almak için en önemli adaylardan biri olarak kabul edilen Kirkhorn'un ayrılışı, Tesla'daki liderlik konusundaki belirsizliği gündeme getirdi. Mart ayındaki yatırımcı toplantısında Musk'la birlikte sahneye davet edilen 16 yönetici arasında yer almayan Taneja, CEO adayları listesine eklendi.