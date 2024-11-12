Üye Girişi
Haberler

Tesla Cybertruck Ankara'da Sergilenmeye Başladı

Tesla Cybertruck Ankara'da Sergilenmeye Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Cybertruck modeli, Ankara'daki bir alışveriş merkezinde otomobil meraklılarının beğenisine sunuldu. Araç, 14 Kasım'a kadar sergi alanında ziyarete açık olacak.

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck, İstanbul'un ardından Ankara'da sergilenmeye başladı.

Tesla'nın Cybertruck modeli, Ankara'da bir alışveriş merkezinde sergi alanında otomobil meraklılarının beğenisine sunuldu.

Aracın özellikleri hakkında yetkililerden bilgi alan vatandaşlar, aracın fotoğraf ve videolarını çekti. Cybertruck'un sergilendiği alan, 14 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Yasin Akar, aracın boyutunun oldukça heybetli olduğunu söyledi. Aynı markanın Türkiye'de satışta olan bir modeline sahip olduğunu belirten Akar, Cybertruck'ı da yollarda görmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Akar, modelin Türkiye'de satışının başlamasını umut ettiğini dile getirerek, imkan olması halinde aracı satın alabileceğini bildirdi.

Elektrikli araçlara ilgisinin bulunduğunu anlatan Akar, "Bu araç da elektrikli araçların sunduğu teknolojinin ötesinde bir teknolojiyi sunuyor. Aracın özellikleri hakkında bilgi sahibiydim, şimdi de gerçekte görmüş oldum." diye konuştu.

"İnşallah ülkemizde de bu tür araçların üretildiğini görürüz"

Oğlu Çınar Ay'la Cybertruck'ı görmek için gelen Rafi Ay da otomobillere ilgisinin bulunduğunu ve bu aracı da çok merak ettiğini söyledi.

Ay, aracı bütün dünyanın merak ettiğini belirterek, "Oğlumla birlikte aracı ziyaret etmeye geldim. Kesinlikle değişik bir araç, bütün dünyanın ilgisini çeken bir araç. Oğlum takip ediyordu sosyal medyadan, biz de görmek için hemen geldik. İnşallah ülkemizde de bu tür araçların üretildiğini görürüz." dedi.

Çınar Ay da aracı çok merak ettiğini, içinin beklediğinden biraz daha küçük göründüğünü belirterek, "Ama çok fazla özelliği var, çok hoşuma gitti." diye konuştu.

Otomobillere ilgisinin bulunduğunu ve Cybertruck'ı görmek için sergi alanına geldiğini anlatan Selen Ramos da modeli çok başarılı bulduğunu ifade etti.

Ramos, aracı daha önce internette gördüğünü, göründüğünden çok farklı bir model olduğunu belirterek, "Güzel bir model olmuş, çok farklı bir tarz ama kullanılır mı bilmiyorum. Ben kullanmak istemezdim çünkü bana uygun değil." dedi.

Cybertrcuk'ı merak ettiğini dile getiren Zübeyde Flygare de aracın çıkışını dört gözle beklediğini ifade ederek, "Araç güzel bence ama Ankara koşullarında kullanmak ne kadar elverişli bilmiyorum. Heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.

Tuana İpek Gültaş ise aracın çok ilginç bir tasarıma sahip olduğunu ve beklentilerini kesinlikle karşıladığını bildirdi.

Aracın özellikleri

Tesla Cybertruck ilginç tasarımının yanı sıra teknolojik özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Paslanmaz çelik bir gövdeye sahip aracın dayanıklılığı bu özelliğiyle artarken güvenli bir ulaşım olanağı da sağlıyor.

Araçta dışarıdan gelen darbelere karşı kırılmaz zırhlı cam yer alırken, 1134 kilogram yük ve 4 bin 990 kilogram çekme kapasitesiyle ihtiyaçların taşınmasına olanak tanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi

İsrail hain planı açık etti, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücret 30 bin lira olmazsa bu memleketi size dar edeceğiz

Özel'den asgari ücret resti: Bu rakamı vermezseniz memleketi size dar edeceğiz
Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Kalabalığın arasına dalan araç 35 kişiyi öldürdü, 43 kişiyi yaraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Uzak Şehir oyuncuları kim? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 12 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Bittin Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bittin Sen filmi ne zaman, nerede çekildi? Süt Kardeşler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Süt Kardeşler filmi ne zaman, nerede çekildi? Bir Gece Masalı canlı izle! 12 Kasım Salı Bir Gece Masalı 11. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Ferdi Kadıoğlu neden kadrodan çıkarıldı? Ferdi Türkiye Galler maçında yok mu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 12 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.