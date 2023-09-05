Tesla, Çin'deki Yerel İşletmelerle İşbirliğini Artırıyor

Tesla'nın Çin'deki yerel işletmelerle işbirliğini artırmasıyla birlikte, Çin'in yeni enerjili araç endüstrisi daha da büyüyor. Tesla'nın Shanghai fabrikasında kullanılan otomobil bileşenlerinde yerelleştirme oranı yüzde 95'i aşmış durumda.

Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Shougang Park'ta, 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) insansız bir aracı inceleyen ziyaretçiler, 5 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

Wang, Tesla'nın 2014 yılında Beijing ve son dönemde Shanghai belediye yönetimleri de dahil olmak üzere Çinli yetkililerden aldığı güçlü desteğe işaret etti.

Başkan ayrıca, giderek artan sayıda yabancı geleneksel otomobil işletmesinin, Çin'in NEV ve batarya şirketleriyle işbirliği yapmaya başladığını söyledi.

Tesla'nın Shanghai fabrikasında kullanılan otomobil bileşenlerinde yerelleştirme oranının yüzde 95'i aştığını vurgulayan Wang, "Yaklaşık 360 adet yerel 1. kademe tedarikçiyle sözleşme imzaladık ve bunlardan 60'ını uluslararası pazara kazandırdık. Bu sayede diğer uluslararası otomobil üreticilerinin de beğenisini topladılar" dedi.

Wang, "İlgili tedarik zincirindeki Çinli işletmeler Tesla ile birlikte büyüdü. Zira yeni enerjili araçların arka planında, fikir aşamasından montaj hatlarına kadar çok sayıda araştırma ve geliştirme çalışması yer alıyor. Tesla bu işletmelerle birlikte ilerliyor" dedi.

Başkan, "Bu işletmeler diğer Çinli yeni enerjili araç işletmelerine daha fazla hizmet verecek. Böylece karşılıklı teşvik için ılımlı bir ortam oluşacak. Daha fazla ilerleme kaydetmek üzere Çin'deki yeni enerjili araç endüstrisi ile beraber çalışmak için sabırsızlanıyoruz" şeklinde konuştu.