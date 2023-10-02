Tesla, 2023 yılı 3. çeyreğinde 435.059 araç teslimatı yaptı

Tesla, 2023 yılı 3. çeyreğinde toplamda 435.059 araç teslimatı yaptığını duyurdu. Şirket, 2023 yılının 3. çeyreğinde 430.000'den fazla araç ürettiğini ve 435.000'den fazla da araç teslimatı yaptığını resmen duyurdu.

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle Tesla'nın Haziran ve Ağustos ayları arasında Türkiye'de toplamda kaç adet Tesla Model Y teslimatı yaptığını paylaşmıştık. Geriye dönük veriler ülkemizle sınırlı değil zira şirket, küresel çaptaki teslimat rakamlarını duyurdu.

Tesla, 2023 yılı 3. çeyreğinde toplamda 435.059 araç teslimatı yaptı

Şirket, 2023 yılının 3. çeyreğinde 430.000'den fazla araç ürettiğini ve 435.000'den fazla da araç teslimatı yaptığını resmen duyurdu.

2023 yılının 3. çeyreğinde;

13.688 Model S/X üretildi,

416.800 Model 3/Y üretildi,

Toplamda 430.488 araç üretildi.

15.985 Model S/X teslim edildi,

419.074 Model 3/Y teslim edildi,

Toplamda 435.059 araç teslim edildi.

Bu açıklanan rakamlar sadece dağıtım sayıları. Tesla, 18 Ekim tarihinde bu teslimatlardan ve başka gelirlerden ne kadar gelir kazandığının tablosunu da paylaşacak. Bu arada şirketin 2023 yılı için hedef hacmi 1.8 milyon araç, o değişmedi.

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Tesla, Türkiye'de de yaz aylarında 5 bin 500 adet Tesla Model Y teslimatı yapmıştı. Eylül verilerini henüz açıklamadılar. Önümüzdeki ay onu da açıklamalarını bekliyoruz. Ancak şirketin 1.8 milyon hedef hacmini nasıl gerçekleştireceği merak konusu.

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