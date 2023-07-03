Tesla, 2023'ün İkinci Çeyreğinde Araç Teslimatlarını Yüzde 83 Artırdı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2023'ün ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artışla 466.140 araç teslim etti. Tesla, Pazar günü yayımladığı raporda teslimatların yaklaşık yüzde 96'sının crossover otomobili Model Y ile giriş seviyesi sedan otomobili Model 3'ten oluştuğunu belirtti. Tesla ayrıca analistlerin beklentilerini aşarak ikinci çeyrekte 479.700 araç ürettiğini bildirdi. Otomobil üreticisinin geçen yıl ikinci çeyrekte ürettiği araç sayısı 258.580'di.