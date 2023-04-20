TESK ve TŞOF'un bayram mesajlarında 'depremzede' vurgusu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla bu yıl Ramazan Bayramı'nın buruk yaşanacağını ifade etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla bu yıl Ramazan Bayramı'nın buruk yaşanacağını ifade etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Ramazan Bayramı'nda önceliğin yine depremden etkilenen vatandaşlar olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, tüm Müslüman alemine hayırlı bayramlar diliyorum. Depremde ailesini, yakınlarını ve sevdiklerini kaybedenlere Allah güç, kuvvet ve sabır versin. İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içinde, dayanışma ruhuyla yaraları sarmak için canla başla çalışacak ve bu zor günleri geride bırakıp daha da güçleneceğiz. Bu mübarek günlerin kardeşliğimizi pekiştirerek tüm insanlığın huzur ve güven içinde geleceğe umutla bakabilmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

TŞOF Başkanı Apaydın da birlik ve beraberlik mesajı vererek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ramazan Bayramı, İslam dünyasında birlik, beraberlik ve sevgi dolu paylaşımların yaşandığı özel bir dönemdir ancak geçtiğimiz şubat ayında yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu bayramda içimizde bir burukluk hakim. Bu yıl bayram sevincimizi paylaşırken depremzedelerin acısını da paylaşmalı, toplum olarak bir arada olmalıyız. Bu özel günde, depremzedeleri hatırlayarak hareket etmeli, bayramın asıl amacı olan yardımlaşmayı üst seviyede tutmalıyız. Bu nedenle Ramazan Bayramı'nda vatandaşlarımızın birbirlerine hoşgörüyle yaklaşması ve sevgiyle kucaklaşması diliyor, bayramınızı tüm şoför camiası adına kutluyorum."