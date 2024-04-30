TESK, TŞOF ve TÜRMOB 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için mesaj yayımladı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" nedeniyle mesaj yayımlandılar.

Palandöken, mesajında, gece gündüz demeden alın teri döken esnaf ve sanatkarların, emeğin temsilcisi olduklarını belirtti.

1 Mayıs'ın dünya genelinde işçi sınıfının hak ve kazanımlarının kutlandığı gün olduğunu ifade eden Palandöken, bu günün, esnaf ve sanatkarlar için birlik ve dayanışma duygularını pekiştirmenin yanı sıra çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hakların korunması açısından da önem taşıdığını bildirdi.

Palandöken, ekonominin gelişmesi ve milli gelirin artması için çalışanların hak ve hukukunu gözetmenin önemine işaret ederek, "Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, kayıt dışı istihdam ile mücadele edilmesi ve kadın istihdamının artırılması, işçi ve işveren kesimlerinin işbirliği ile mümkün olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nün, işçilerin mücadeleleri ve kazanımlarını simgelediğine dikkati çekti.

1 Mayıs'ın dayanışma ve birlik günü olduğunun altını çizen Apaydın, "İşçi sınıfının güçlenmesi, birlik ve beraberlik içinde hareket etmesiyle mümkündür. İşçi kardeşlerimizin haklarına saygı duymak toplum olarak daha güçlü ve adil bir yapı oluşturmamıza katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Sınıfsız bir toplumun kurulmasına yönelik mücadelenin sembolü"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu da 1 Mayıs'ın işçi sınıfının ve sınıfsız bir toplumun kurulmasına yönelik mücadelesinin sembolü olduğuna dikkati çekti.

Kartaloğlu, işçilerin haklarının özenle korunması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İş sağlığı, güvenliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, toplumsal refahın temel taşlarından biri. Bu konuda toplumun tüm kesimlerinin ortak gayret ve dayanışma içinde olması son derece önemli. 1 Mayıs'ın, çalışma barışını güçlendirmesini, dostluk ve dayanışmayı artırmasını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini temenni ediyorum."