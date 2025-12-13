Haberler

TESK'ten sahte piyango bileti uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları sahte piyango biletlerine karşı uyararak ruhsatlı bayilerden bilet alınmasını tavsiye etti. Yılbaşı dönemi için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Milli Piyango bileti alacak vatandaşların ruhsatlı bayileri tercih etmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yaptığı açıklamada, vatandaşları sahte piyango biletlerine karşı uyardı.

Bilet alırken mutlaka ruhsatlı bayilerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Yılbaşı yaklaşıyor. 800 milyon liralık büyük ikramiye iştah kabartıyor ancak bu süreçte çok dikkatli olunması gerekiyor. Korsan bayiler var, bu nedenle sabit noktalardaki ruhsatlı Milli Piyango bayilerinin dışında bilet alınmamasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Palandöken, biletlerin üzerindeki hologramların kontrol edilmesinin, Merkez Bankasının izniyle basılan ve Milli Piyango İdaresi tarafından denetlenen bayilerden bilet alınmasının önemli olduğuna işaret etti.

Vatandaşların bilet satıcılarının belgelerini, yaka kartlarını ve esnaf odasına bağlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Biletleri iyice incelemeden, arkasındaki güvenlik bandını kontrol etmeden almayın. Otokontrol sistemi vatandaşın elinde." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
Haberler.com


