TESK Genel Başkanı Palandöken, tatile çıkacak sürücüleri uyardı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tatil için yola çıkacak sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Sürücülerimiz trafikte seyahat ederken takip mesafesini korumalı trafik ışık ve levhalarına uygun seyahat etmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, okulların kapanmasıyla tatil yolculuğuna çıkacak olanlara uyarılarda bulundu.

Tatil için yola çıkacak sürücülerin dikkatli olmasını isteyen Palandöken, "Tatile gitmek için okullarının kapanmasını bekleyen ebeveynler seyahatlerinde trafik kurallarına uymalı, kazalara en çok sebebiyet veren kör noktalara dikkat etmeli. Sürücülerimiz trafikte seyahat ederken takip mesafesini korumalı, trafik ışık ve levhalarına uygun seyahat etmeli. Sevdiklerimizle geçireceğimiz güzel tatiller için onları korumaya trafikte başlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, trafik kazalarının azaltılmasında en önemli rolün sürücülerde olduğuna işaret ederek, ülkede ölümlü, yaralanmalı kazaların ortalama yüzde 80'inin sürücülerin kurallara uymaması nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

Yollarda oluşabilecek engellere de dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Havaların ısınmasıyla birçok bölgede asfalt kusması meydana gelmektedir. Aynı şekilde bazı bölgelerimizde ise yoğun yağışlar sebebiyle yollar kaygan ve korumasız olmaktadır. En önemlisi yılda bir kez en fazla uzun yola tatil için çıkan sürücüler hava ve yol şartlarına dikkat etmeli. Hava muhalefetiyle birlikte yol yapım çalışmalarına dikkat etmeliler. Aksi halde sevdiklerimizi büyük üzüntülere sevk etmiş oluruz. Yapılması gereken aşırı hızdan kaçınmak ve trafik kurallarına harfiyen uymaktır. Uzun yola çıkacak her vatandaşımız öncelikle bakımlı araçla yola çıkmalı, dinlenme saatlerine uymalı ve aşırı hızdan kaçınmalı."