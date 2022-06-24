TESK Genel Başkanı Palandöken'den "bayram alışverişini esnaftan yapın" çağrısı - Haberler

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TESK Genel Başkanı Palandöken'den "bayram alışverişini esnaftan yapın" çağrısı

AA - Zeynep Canlı - Ekonomi
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TESK Genel Başkanı Palandöken'den 'bayram alışverişini esnaftan yapın' çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın Kurban Bayramı'na hazır olduğunu belirterek "Bu bayram alışverişlerimizi esnafımızdan yapalım. Hem esnaf hem ekonominin bu rahatlamaya ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın Kurban Bayramı'na hazır olduğunu belirterek "Bu bayram alışverişlerimizi esnafımızdan yapalım. Hem esnaf hem ekonominin bu rahatlamaya ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bayramın yaz sezonuna gelmesiyle esnafın hem tatil hem de bayram alışverişleri için umutlu olduğunu belirtti.

Palandöken, "Bu bayramda çocukların bayram kıyafeti hayallerini süsleyen esnafımızdan berberine, misafirlerin ağzını tatlandıran tatlıları hazırlayan esnafımıza kadar 415 meslek dalında hizmet veren tüm esnafımız bayrama hazır bir şekilde müşterilerini bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda Kovid-19 salgını kısıtlamalarının esnetilmesiyle 35-40 milyar liralık ciro sağlandığını hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Pandeminin etkisini tamamen yitirmek üzere olduğu bu dönemde vatandaşlarımız bayram ziyaretleri için hem bayramlık alışverişlerini yapacak hem de tatil veya memlekete gitme planları kuranlar eksiklerini gidererek esnafımızdan yaptıkları alışverişler ile ekonomiye katkıda bulunacak. Bu bayram alışverişlerimizi esnafımızdan yapalım. Hem esnaf hem ekonominin bu rahatlamaya ihtiyacı var."

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi

Kurban Bayramı Türkiye Ekonomi Haberler

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