TESK Genel Başkanı Palandöken'den 1 Mayıs mesajı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, emekçi esnaf ve sanatkarların başta olmak üzere tüm emekçilerin gününü kutladı ve birlik olunması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Birbirimizin haklarını korumak, ahlaki ve maddi olarak ezmemek, sermayemizi tırnaklarımızla çoğaltmak için saygı, sevgi, dayanışma içerisinde kalmalıyız. Bu vesileyle emekçi esnaf ve sanatkarımız başta olmak üzere, alın terini sermayesi yapan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bugün kutlama mesajı yayınladı. Palandöken'in mesajı şöyle:

"Güçlü ekonomilerin temeli her zaman emek ve alın teridir. Kutsal bir olgu olan emek, işçi ve işveren dayanışması ile beraber olduğunda gerçek değerine ulaşır. İşçi, emekçi, işveren, esnaf, sanatkar, zanaatkar, girişimci, KOBİ gibi ekonomiye ve gelişime katkısı olan her alın teri sahibi, tümüyle birlik olmalıyız. Birbirimizin haklarını korumak, ahlaki ve maddi olarak ezmemek, sermayemizi tırnaklarımızla çoğaltmak için saygı, sevgi, dayanışma içerisinde kalmalıyız. Bu vesileyle emekçi esnaf ve sanatkarımız başta olmak üzere, alın terini sermayesi yapan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."