TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Düğün sektöründe büyük canlılık bekliyoruz

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düğün sektöründe canlılık beklediklerini ve devletin evlilik kredileriyle hareketlilik olacağını belirtti. Palandöken, düğün yapma maliyetinin 500 bin liranın üzerine çıktığını ve kredi desteklerinin artırılması ve çeşitlendirilmesinin gençlerin yuva kurmasına yardımcı olacağını söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, havaların ısınmasıyla birlikte düğün sektöründe bir canlılık beklediklerini belirtirken "Günümüz koşullarında ortalama bir düğün yapma maliyeti beyaz eşyasından, kuaförüne, düğün salonundan organizasyon giderlerine 500 bin liranın üzerine çıkıyor. Gençlerin yuva kurmasının, tüm sevdikleriyle birlikte düğün yapma isteğinin önüne geçen maddi sebepler bu kredi desteklerinin artırılması ve çeşitlendirilmesiyle çözülecektir" dedi.

Devletin yeni evlenecek çiftlere vereceği faizsiz evlilik kredileriyle 2023 yılında düğün sektöründe hareketlilik olacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bugün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"DÜĞÜN SEKTÖRÜNDE BÜYÜK CANLILIK BEKLİYORUZ: Sıcakların artmasıyla birlikte düğün sektöründe büyük bir canlılık bekliyoruz. Fotoğrafçı, düğün salonu, kuaför, berber, gelinlikçi, çiçekçi, çeyizci, beyaz eşyacı gibi onlarca farklı sektörde esnafımız düğün sezonuna hazır. Özellikle devletimizin açıklamış olduğu 2 yıl ödemesiz toplam 72 ay vadeyle 150 bin lira olarak vereceği evlenme kredisi desteği, evlenmeyi düşünen gençleri harekete geçirirken düğün sektörünün canlanmasıyla esnafımızı da olumlu yönde etkileyecektir.

ORTALAMA DÜŞÜĞÜN MALİYETİ 500 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKIYOR: Günümüz koşullarında ortalama bir düğün yapma maliyeti beyaz eşyasından, kuaförüne, düğün salonundan organizasyon giderlerine 500 bin liranın üzerine çıkıyor. Devletimizin yeni evlenecek çiftlere vereceği faizsiz kredi desteği ve paketleri çeşitlendirmesinin piyasaya olumlu yansımasıyla beraber bu yıl geçen yılın evlilik verilerine göre en az yüzde 50 artış yaşanacağını öngörüyoruz. Geçtiğimiz yıl 574 bin 358 çift dünya evine girmişti. Bu yılki düğün sezonunda her zamankinden daha umutluyuz.

İLK ARABA İLK EV GİBİ ALIMLAR İÇİN DE AVANTAJLI DESTEK PAKETLERİ SUNULMALI: Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 25, erkeklerde 28'e çıktı. Türkiye genelinde hiç evlenmeyen vatandaşların sayısı geçen yıl 20 milyon sınırındaydı. Bunun en önemli sebepleri arasında eğitim, çalışma hayatı, kişisel korkulardan sonra maddi sebepler var. Kimi gençler yalnızca nikah kıyarak tüm düğün masraflarından kaçmayı tercih ediyor. Gençlerin yuva kurmasının, tüm sevdikleriyle birlikte düğün yapma isteğinin önüne geçen maddi sebepler bu kredi desteklerinin artırılması ve çeşitlendirilmesiyle çözülecektir. Düğün için desteğin yanında ilk araba ilk ev gibi alımlar için de avantajlı destek paketleri sunulmalı."