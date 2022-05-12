TESK Başkanı Palandöken: 'Kendini geliştirmek isteyen esnafımız, eğitimlerimize katılmalı'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kendini geliştirmek ve risklerden uzaklaşmak isteyen her esnafımız genelge ile tüm teşkilatımıza duyurduğumuz bu eğitimlere katılmalı ve bu fırsatı iyi değerlendirmeli" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa özel ücretsiz ve katılım belgeli sigorta ve risk eğitimlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yalnızca esnafa özel ücretsiz ve katılım belgeli sigorta ve risk eğitimlerinin Mayıs programının da belli olduğunu bildiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tüm esnafımızın risklerini bilmesi ve kendini geliştirmesi için her ay düzenli olarak ücretsiz verilen sigorta ve risk bilinci eğitim programlarına katılmaya davet ediyorum. Kendini geliştirmek ve risklerden uzaklaşmak isteyen her esnafımız genelge ile tüm teşkilatımıza duyurduğumuz bu eğitimlere katılmalı ve bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Ücretsiz ve katılım belgeli olan bu eğitimlere hala kayıt olmayan esnafımız bu eğitimlere koşarak katılmalı ve mutlaka faydalanmalı" dedi.

Mayıs ayı programında da sigorta ile ilgili çeşitli konuların ele alınacağını belirten Palandöken, "Konfederasyonumuz, DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği ve Türkiye Sigorta Birliği işbirliğimiz ile birlikte esnafa verilen sigorta ve risk bilinci eğitimleri devam ediyor. Mayıs ayında AXA, DASK, HDI, Türkiye Sigorta, Quick Sigorta ve TSEV kurumlarından eğitmenler ile çeşitli konular ve soru cevaplar, dikkat edilecek hususlar hakkında verimli bir online eğitim daha olacak. Yılsonuna kadar sürecek bu eğitimler kendini geliştirmek isteyen esnaf için biçilmiş kaftan" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi