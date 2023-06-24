TESK Başkanı Palandöken: İsrafın önüne geçmek için topyekun seferberlik başlatılmalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, israfın önüne geçmek için aileden başlamak üzere okul, yurt, yemekhane, otel, iş yeri, kamu kuruluşları ve hayatın geçtiği her alanda topyekun seferberlik başlatılması gerektiğini bildirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, israfla mücadele için aileden başlamak üzere okul, yurt, yemekhane, otel, iş yeri, kamu kuruluşları ve hayatın geçtiği her alanda topyekun seferberlik başlatılması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, bayramların birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı, özel günler olduğunu ifade etti.

Uzun bayram tatillerinde gıda israfının artığını savunan Palandöken, "Ülkemizde her gün 6 milyon adet ekmeğin israf edildiği bilinen bir gerçek. Gıda israfı çok boyutlu olarak ele alındığında akaryakıtta, elektrikte, suda ve her alanda katlanarak artıyor. Bunları üst üste koyunca milyonlarca lira kaybediyoruz. Tüm dünyada ve ülkemizde ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde bir lokma ekmeği, bir damla suyu bile israf etmemek gerek. Bu bayram özellikle israftan kaçınmak milli görevimiz olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Kovid-19 salgınıyla küresel iklim değişikliklerine bağlı yaşanan doğa felaketlerinin tüm dünyada ülkelerin gıda güvencesini sağlamaya yönelik uyguladığı korumacı politikaların önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu kapsamda israfla mücadele etmek için aileden başlamak üzere okullarda, yurtlarda, yemekhanelerde, otellerde, iş yerlerinde, kamu kuruluşlarında ve hayatın geçtiği her alanda topyekun bir seferberlik başlatılmalı. Vatandaşlarımız bir yandan enflasyona bağlı olarak gelişen hayat pahalılığıyla mücadele ederken diğer yandan binbir emekle aldığı ürünleri israf etmemeli."

"Hem aile bütçesi hem milli ekonomi için"

Palandöken, gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için israfla mücadelenin çok büyük önem taşıdığının altını çizdi. Piyasada özellikle gıda ürünlerinde fiyat artışının yaşandığı bu dönemde israftan kaçınmanın hayati önem taşıdığına işaret eden Palandöken hem aile bütçesi hem de milli ekonomi için israfla mücadelenin hız kazanması gerektiğini bildirdi.

Vatandaşların tüketebileceği kadar alışveriş yaparak ülke nimetlerini israf etmemesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Ürünlerin tarladan sofraya gelinceye kadar yoldaki israfı da en büyük kayıplardan biri. Öncelikle üretim aşamasında hasat yöntemi ve saklama koşulları revize edilmeli. Dağıtım aşamasında soğuk hava depoları ve hızlı dağıtım sağlanmalı. Satış aşamasında ise ürünler makul miktarlarda paketlenip satışa sunulmalı. Artık yeni bilimsel araştırmaların yapıldığı ve geri dönüşümün revaçta olduğu bu dönemde israfla mücadele etmek vatandaşlık görevidir."