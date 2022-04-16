TESK Başkanı Palandöken:  Düğün sektörünün 2022'deki umutları büyük

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ramazan bitimiyle düğün sektöründe büyük canlılık bekliyoruz. Düğün sektörünün 2022 yılındaki umutları büyük. Hem evlenecek çiftlere hem de esnaftaki hareketliliğe fayda sağlaması için devletimiz piyasa koşullarını baz alarak yeni paketler sunmalı. Bankalar da cüzi faizli ihtiyaç kredileri sunarak vade süresini uzun tutmalı" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, düğün hazırlığında olan çiftlere tavsiyelerde bulundu. Palandöken, bu yıl düğün organizasyonlarında yoğunluk yaşanacağını belirterek, "Bu sezon, pandemi koşullarında düğün yapmak istemeyen çiftlerle birlikte son 2 yıldan daha fazla düğün organizasyonun olacağını öngörüyoruz. Bu yılki yoğunlukla birlikte fotoğrafçı esnafından kuaförlerimize, gelinlikçi esnafımızdan beyaz eşyacıya, sektördeki tüm esnafımız hazır. Piyasalarda yaşanacak bu canlanmadan esnafımız umutlu. Evlenecek çiftlerimiz de ön hazırlıklarını yaparak eksiklerini tamamlamalı" dedi.