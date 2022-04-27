TESK'ten Ramazan Bayramı'nda 25 milyar liralık ciro beklentisi - Haberler

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TESK'ten Ramazan Bayramı'nda 25 milyar liralık ciro beklentisi

AA - Zeynep Canlı - Ekonomi
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TESK'ten Ramazan Bayramı'nda 25 milyar liralık ciro beklentisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram alışverişi hareketliliğinin başladığını ve esnafın bu Ramazan Bayramı'nda 25 milyar liralık ciro beklediğini ifade etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram alışverişi hareketliliğinin başladığını ve esnafın bu Ramazan Bayramı'nda 25 milyar liralık ciro beklediğini ifade etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın en çok özel günler ve bayramlarda yüzünün güldüğünü belirtti.

Otobüs, tren ve uçak bilet fiyatlarının artmasının şehirlerarası yolculuk sayısını azaltabileceğine işaret eden Palandöken, buna karşın şehirlerde bayram hareketliliğinin şimdiden başladığını vurguladı. Palandöken, şunları kaydetti:

"Salgından da yavaş yavaş kurtulmak üzere olduğumuz için geçmiş birkaç bayrama nazaran bu bayramdan esnafımız umutlu. Bu yıl 25 milyar liralık beklediğimiz ciro yüzlerce sektördeki esnafımızın yüzünü güldürecek. Vatandaşlarımız da merdiven altı ürün satanları değil, bildiği ve güvendiği esnafı tercih etmeli. Piyasada fiyat dengesizliği yaşansa da esnafımızda her bütçeye uygun ürün var."

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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