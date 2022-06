TESK Başkanı Palandöken: 'Çınar ağacı gibi arkamızda duran babaların Babalar Günü'nü kutluyorum'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çınar ağacı gibi varlığıyla, gölgesiyle, adıyla, dualarıyla ve yol göstericiliğiyle her zaman arkamızda duran babalarımızın ve baba adaylarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Babalar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Palandöken, "Çınar ağacı gibi varlığıyla, gölgesiyle, adıyla, dualarıyla ve yol göstericiliğiyle her zaman arkamızda duran babalarımızın ve baba adaylarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Özel günlerde artan hediyelik satışlarda beklenen seviye halen yakalanmadı. Esnafımızda her bütçeye ve her babanın zevkine uygun hediyeler mevcut. Evlatlar ve çevresindeki babaları mutlu etmek isteyenler, babaları sevindirmek için esnafımızı ziyaret etmeli" ifadelerini kullandı.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Hayata başladığımızda annemiz bizleri karnında taşırken, babalarımız da kalbinde ve aklında taşır. Ömür boyu onların korumaları, yönlendirmeleri, sözleri, destekleri, sevgisi ve merhameti ile hayata daha dayanıklı hale geliriz. Baba adaylarımız, hayatta olan babalarımız, ebediyete intikal etmiş babalarımız hepsi bizler için değerlidir. Çınar ağacı gibi varlıkları da, gölgeleri de ömür boyu arkamızdadır. Bu özel günde onları mutlu etmek, ufak da olsa, büyük de olsa bir hediye almak daha değerli hissettirecektir. Özel günler esnafımız için de umut verici ve bereketli günler. En ucuzundan pahalısına her bütçeye, her zevke uygun hediyeler için esnafımız tercih edilmeli." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi