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Tesis Yönetim Hizmetleri Mevzuat Çalıştayı Ankara'da Gerçekleşti

Tesis Yönetim Hizmetleri Mevzuat Çalıştayı Ankara'da Gerçekleşti
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Tesis Yönetim Hizmetleri Mevzuat Çalıştayı, 23 Ekim'de Ankara'da düzenlendi. Çalıştayda sektörün kurumsallaşması, lisanslama, denetim gereklilikleri ve mesleki yeterlilikler gibi konular ele alındı.

Tesis Yönetim Hizmetleri Mevzuat Çalıştayı gerçekleşti.

Tesis Yönetim Hizmetleri Mevzuat Çalıştayı 23 Ekim tarihinde Ankara'da düzenlendi. Çalıştay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan'ın yanı sıra kamu kurum kuruluşları, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin katılımları ile gerçekleşti.

Tesis Yönetim Hizmetleri Mevzuat Çalıştayı hakkında değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Daha önce bakanlığımız bünyesinde Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü kurulmuştu. Yapılan bu çalıştay ile de tesis yönetimi sektöründeki standartlar, lisanslama ve denetim gereklilikleri ele alındı. Çalıştayda ayrıca sektörün kurumsallaşması, dijitalleşme, profesyonel eğitim ve sorumluluk alanlarının tanımlanması konuları da değerlendirildi. Tesis yönetim şirketlerinin sorumlulukları, çalışan yeterlilikleri ve sektörde sürdürülebilir bir gelişimin sağlanması için alınacak tedbirlerin değerlendirildiği çalıştay, tesis yönetimi sektörünün kurumsallaşması yönünde önemli bir başlangıç oldu" dedi.

"Tesis yönetim hizmetlerinde kaliteyi yükseltmeliyiz"

Tesis Yöneticileri Federasyonu (TEYFED) Başkanı Yahya Sağır da yaptığı değerlendirmede "Çalıştaya mevzuat komite üyelerimiz ile katılım sağladık. Özellikle tesis yönetimi şirketlerinin şeffaf, hesap verebilir ve Bakanlık yetkilendirmesi ile denetlenebilir hale getirilmesi gerektiği vurguladık. Mesleki yeterliliklerin sektörümüz için önemi, dijitalleşmenin gerekliliği, çalışanların düzenli mesleki eğitimlerle desteklenmesi gibi hususların sektörde kalitenin artırılması için önemli şartlar olduğunu paylaştık. Çalıştay kapsamında ayrıca, ceza ve yaptırım mekanizmalarının etkinliğinin artırılması gerektiği, mevcut yaptırımların caydırıcı olmaktan uzak olduğunu ifade ettik. Tesis yönetim hizmetlerinde kaliteyi artırmak için düzenleyici çerçevenin sıkılaştırılması gerektiği vurgulayarak çalıştaya özel raporumuzu sunduk" dedi.

"Mevzuat güncellenmeli, yasal zemin sağlanmalı"

Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği Başkanı Ozan Özen ise "Dernek olarak çalıştaya önemli katkılar sunduk. Çalıştayda, tesis yönetimi alanında lisanslama, denetim süreçleri ve profesyonellik kriterlerinin artırılması konuları detaylı olarak ele alındı. Bizler de, tesis yönetim şirketlerinin yeterlilik, sınıflandırma ve sorumluluk alanlarının netleştirilmesi, çalışan eğitimlerinin iyileştirilmesi ve mevzuatın güncellenmesi gerekliliği üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Özellikle, tesis yönetim şirketlerinin yasal zeminde sınıflandırılması, bağımsız denetimlerin güçlendirilmesi ve sertifikasyon süreçlerinin geliştirilmesi gibi sektörü ileri taşıyacak başlıklarda önemli adımlar da değerlendirildi" dedi.

Yapılan açıklamaya göre; tesis yöneticilerinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkan sağlamak, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak ve adaylara mesleğe ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla 18UY0354-6 kodu ile hazırlanmış olan Tesis Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi bulunuyor. Çalıştay tesis yönetim şirketlerinin ve bu alanlarda görev alan yöneticilerin hukuki, mali ve teknik mevzuat açısından standartlaştırılmasını sağlamayı hedefliyor. Bu konuda kamunun düzenleyici, denetleyici ve yol gösterici konumunun geliştirilmesi, konu hakkında da mevzuat çalışmalarına altlık oluşturması planlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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