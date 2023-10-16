- Tescilli narda hasat başladı

Kuytucak Narı bahçede 25 TL'den alıcı buluyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 500 dönüm arazide ekili olan ve lezzeti tescillenen Kuytucak Nar'ında hasat başladı.

Kozan'da Kuytucak ve Karanebili bölgesinde 600 rakımda yetişen Kuytucak Narı bu sezon bahçede kilosu 25 TL'den alıcı buluyor.

Geçtiğimiz yıllarda lezzeti coğrafi işareti ile tescillenen Kuytucak Narının yaklaşık 500 dönüm bahçede hasadı başladı. Nar, lezzeti, aroması, iri taneleri ve çekirdeksiz olma özelliği ile yoğun talep görüyor. Yaz yaşanan aşırı sıcaklar nedeni ile rekoltede düşerken her yıl yaklaşık 500 ton hasat edilen narda ilk hasat kasalarda yerini aldı.

Türkiye'nin bir çok iline gönderildiğini ve talebin yoğun olduğunu aktaran üreticilerden Hüseyin Ünal, "Bu yıl ilk hasadımızı gerçekleştirdik. Bu narımızın lezzeti tescilli. Narımız Türkiye'de tek eşi benzeri yok. Biz bahçemizden yaklaşık 25 ton hasat edeceğiz" dedi.

Nar hasadı yapan üreticiler bu yıl kuraklık nedeni ile rekoltede düşüklük olduğunu bazı bölgedeki narlarda yanıklar oluştuğunun altını çizerek verimden yine de memnun olduklarını kaydetti.