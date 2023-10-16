Tescilli Kuytucak narında hasat başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde 500 dönüm arazide ekili olan ve lezzeti tescillenen Kuytucak narında hasat başladı.

Geçtiğimiz yıllarda lezzeti coğrafi işaret ile tescillenen Kuytucak narının yaklaşık 500 dönüm bahçede hasadı başladı. Nar, lezzeti, aroması, iri taneleri ve çekirdeksiz olma özelliği ile yoğun talep görüyor. Yazın yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle rekolte düşerken, her yıl yaklaşık 500 ton hasat edilen narda ilk hasat yapıldı. Kozan'ın Kuytucak ve Karanebili bölgelerinde 600 rakımda yetişen Kuytucak narı, bu sezon bahçede kilosu 25 TL'den alıcı buldu.

Hasat edilen narın Türkiye'nin birçok iline gönderildiğini ve talebin yoğun olduğunu aktaran üretici Hüseyin Ünal, "Bu yıl ilk hasadımızı gerçekleştirdik. Bu narımızın lezzeti tescilli. Narımız Türkiye'de tek, eşi benzeri yok. Biz bahçemizden yaklaşık 25 ton hasat edeceğiz" dedi.

Nar hasadı yapan üreticiler, bu yıl kuraklık nedeni ile rekoltede düşüklük olduğunu ve bazı bölgelerdeki narlarda yanıklar oluştuğunun altını çizerek, verimden yine de memnun olduklarını kaydettiler. - ADANA