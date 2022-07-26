AFYONKARAHİSAR - Tescilli Afyonkarahisar vişnesinde 45 bin ton rekolte beklentisi

Türkiye'de vişne üretiminde ilk sırada yer alan Afyonkarahisar'da, yüksek rekolte üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Çay, Sultandağı ve Şuhut ilçeleri başta olmak üzere kentte birçok bölgede hasadına başlanan vişnede, bu yılki verim ve fiyatlar üreticiyi memnun ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, Türkiye'de vişne üretiminde tescilli Afyonkarahisar'ın ilk sırada geldiğini söyledi.

Afyonkarahisar'da 2021'de 56 bin dekarlık alanda yaklaşık 44 bin ton vişne üretimi yapıldığını aktaran Acar, "Geçen yıl beklentimiz fazla olmasına karşın iklim şartları nedeniyle rekolte düştü. Aynı dönemde, bizi takip eden Konya 31 bin ton, Kütahya ise 25 bin ton vişne üretimi gerçekleştirmiş. Bu üretilen vişneler genellikle gıda sanayisinde değerlendiriliyor. Bu yıl mevsimsel olumsuzlukların yaşanmaması dolayısıyla Afyonkarahisar'da vişne üretiminde artış bekliyoruz. Rakamın 45-46 bin tona yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Üreticimizin yüzü de yine gülecek." diye konuştu.

Yaş meyve tüccarı Necati Korkman da bölgeden yoğun miktarda vişne alımı gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Afyonkarahisar'da bu yıl vişne bol. Kalitesi de zaten tartışılmaz. Üreticiden aldığımız vişneleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki haller ile gıda fabrikalarına gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Üreticiler rekolteden memnun"

Çay'da vişne üretimi yapan Necati Al da başlayan vişne sezonunun bütün üreticilere bolluk ve bereket getirmesini diledi.

Bu yıl bahçelerdeki vişne rekoltesinin çok iyi olduğuna dikkat çeken Al, "Hasadını yaptığımız vişnelerin meyve hallerine satışını yapıyoruz. Oradan da Ankara ve İzmir'de gönderiliyor. Bir kısmını da gıda fabrikalarına veriyoruz. Reçel ve marmelat çok yapılır. Bölgemizin vişnesi de herkes tarafından çok beğenilir." dedi.

Sultandağı ilçesinde vişne üreticisi Zeki Yıldız da bahçesinden 4 ton vişne çıktığını ve bölgedeki arazilerdeki verimin çok güzel olduğunu anlattı.

Yaş meyve hallerine verdikleri vişne fiyatlarından da çok memnun olduklarına değinen Yıldız, geçen yıla göre vişnenin kilogram fiyatında artışın çiftçiyi memnun ettiğini dile getirdi.