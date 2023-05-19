Tescilli Adana karpuzunda hasat başladı

Turfanda Adana karpuzu tarlada kilogramı 6 liradan alıcı buluyor

Adana İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"2 senedir karpuz para ediyor"

ADANA - Dünyanın en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da hasat başladı. Kilosu şu anda 6 ile 6 buçuk liradan satılan karpuzda 650 bin ton rekolte bekleniyor.

Karpuz üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan ve Türkiye'nin yüzde 20-25 oranındaki ihtiyacının karşılandığı Adana'da ilk hasat heyecanı yaşandı. Tadı, aroması, kokusu ve rengiyle ünlü Adana karpuzu, Karataş ilçesindeki Kapı Mahallesi'nde hasat ediliyor.

Sabahın erken saatlerinde işçilerin tarlaya girdiği deniz kumunda yetişen karpuzlar toplanmaya, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına gönderilmeye başlandı. Kilosu şu anda 6 ile 6 buçuk liradan satılan karpuzda 650 bin ton rekolte bekleniyor.

650 bin ton karpuz rekoltesi hedefleniyor

3 sene önce Türk Patent ve Marka Kurumu'nca Adana karpuzuna verilen 'Coğrafi İşaret Belgesi'nin de bu sene ihracatı arttırması bekleniyor. Kentte geçen seneye göre yüzde 15 oranında artışlar 100 bin dönüm alanda ekilen karpuzdan ilk hasatlarda ortalama 4 ile 5 ton arasında verim alındı. Ovada yapılacak hasatlarda ise verimin 7 ile 10 ton arasında olması bekleniyor.

Tarlada kilogram fiyatı 6 ile 6 lira 50 kuruştan satılan tescilli Adana karpuzunda fiyat ve verimden dolayı çiftçinin yüzü gülüyor.

"Hasat 2 hafta gecikti"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Adana İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, " Türkiye'nin ilk turfanda karpuz hasadı başladı. Havaların 2 yıldır serin gitmesi nedeniyle karpuz hasadı bu sene de 2 hafta gecikmeli başladı. Bu tarladan dönüme 5-6 ton arasında verim alınacak. Havaların bu sene serin ve yağışlı geçmesinden dolayı karpuz 2 defa çiçek açtı. Şuanda olgun karpuzlar toplanıyor. Bunlar bitince diğer karpuzlar toplanacak. Şuanda Adana Karpuzu Ankara ve İstanbul gibi metropol şehirlere gönderilmekte" ifadelerini kullandı.

"Fiyat gayet iyi"

Karpuzun fiyatı ve verimiyle çiftçinin yüzünün güldüğünü anlatan Doğan, "Karpuzun tarlada kilogram fiyatı 6 ile 6 lira 50 kuruş arasında değişmekte. Dönüme maliyet ise 15-16 bin lira. Kum karpuzunda verim düşük olduğu için 1 kilogram karpuz tarlada 3 lira 50 kuruşa mal oluyor. Nakliye masraflarını da eklerseniz şuan ki fiyatı gayet iyi. 6 liranın altına düşerse çiftçi buradan para kazanamaz. Biz Türkiye olarak Çin'den sonra dünyanın en büyük karpuz üreticiyiz. Bu sene karpuzda 100 bin dönüm ekim alanı var. 2 senedir karpuz para ediyor, inşallah bu sene de çiftçimiz para kazanacaktır" diye konuştu.

Çiftçi Hüseyin Aslangiray ise verim ve fiyattan memnun olduklarını, fiyatların düşmemesi gerektiğini söyledi.