TES-İŞ, AKEDAŞ'ta toplu iş sözleşmesi için uzlaşı istiyor

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım AŞ'de bir süredir yürüttükleri toplu iş sözleşmesini (TİS) uzlaşıyla imzalamak istediklerini kaydetti.

Kabaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın elektrik dağıtım işini yapan AKEDAŞ AŞ'de toplu iş sözleşmesi sürecinin devam ettiğini belirtti.

Dağıtım şirketindeki 656 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığını aktaran Kabaloğlu, bu duruma dikkati çekmek için AKEDAŞ Kahramanmaraş Merkez ve Adıyaman Bölge Müdürlüğü önünde TES-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eşref Erden, Kahramanmaraş Şube Başkanı Kadir Özdemir ve işçilerin katılımıyla basın açıklaması yaptıklarını bildirdi.

Kabaloğlu, 6 Şubat'taki depremin ardından enerji işçilerinin Kahramanmaraş ve Adıyaman'da hem arama kurtarma çalışmalarına katıldığını hem de hayatın normale dönmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Enerji, çok tehlikeli sınıfta yer alan bir iş kolu. Çalışanlar ölümlü iş kazaları ve ağır yaralanmalara maruz kalıyor. Tüm bunlar da dikkate alınarak ücretler enerji iş kolunun şartlarına uygun bir seviyeye yükseltilmeli. Enerji olmadan hiçbir şey çalışmaz, telefonlar çalışmaz, fabrikalar çalışmaz, sanayi çalışmaz. Enerji iş kolunda çalışanların ücretleri, yaptıkları işin önemine ve çalışma koşullarına uygun olarak belirlenmeli. Bu kapsamda, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım AŞ'de bir süredir yürüttüğümüz toplu iş sözleşmesinin, masada barış içinde ve uzlaşıyla imzalanmasını istiyoruz. İşvereni rakibimiz değil paydaşımız olarak görüyoruz. Uzlaşı için görüşmelere her zaman açığız. Bu toplantıyı uyarı olarak kabul etsinler, bundan sonrakileri daha kalabalık yapmaya arkadaşlarımız hazır. İşverenin de teklif ettiği bugünkü durumu asla kabul etmeyeceğiz. Bundan böyle tüm dağıtım şirketlerinde de sefalet ücreti verenlerle sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Gerekirse bu eylemler, Türkiye geneline yayılarak devam edecektir."