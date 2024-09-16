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Terzilik Mesleği Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

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Samsun'un İlkadım ilçesinde 40 yıldır terzilik yapan Mahir Sarıyer, gençlerin zanaata olan ilgisinin azalmasından endişeli. Geleneksel mesleklerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Sarıyer, son dönemdeki ekonomik zorlukların, insanların kıyafetlerini tamir ettirmeye yönlendirdiğini ifade etti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 40 yıldır terzilik yapan Mahir Sarıyer, mesleğinin geldiği noktadan endişe duyduğunu söyledi.

Eski günlerde çıraklıktan yetişen, sabır ve emekle mesleğini öğrenen gençlerin yerini, zanaata ilgi duymayan yeni bir nesil aldı. Uzun yıllar süren çıraklık ve kalfalık süreçlerinin bugünün gençleri için pek cazip olmadığını belirten terzi Mahir Sarıyer, "Bu mesleği 6 yılda öğrendim, şimdiki gençleri 6 yıl boyunca bir dükkana bağlayamazsınız. Herkes üniversite mezunu olmak istiyor, kimse zanaata yönelmiyor" diyerek mesleğinin geleceği hakkında kaygılarını ifade etti.

"İşler son zamanlarda arttı"

Terzilik gibi ustalık gerektiren zanaatların, çırak yetiştirilmemesi nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten Sarıyer, bu durumun yalnızca terzilikle sınırlı olmadığını, birçok geleneksel mesleğin aynı durumu paylaştığını anlattı. Sarıyer, "Biz eski ustalar, elimizden geldiğince mesleği yaşatmaya çalışıyoruz ama biz gidince bu meslekler de ölecek. Ancak zanaatkarın son yıllarda işleri hiç olmadığı kadar artmış durumda. Özellikle ekonomik şartların zorlaştığı dönemde, insanların mağazalardan yeni kıyafet almak yerine mevcut kıyafetlerini tamir ettirmeyi ya da yeni kıyafet diktirmeyi tercih ediyor. Eskisi gibi mağazaya gidip bir şeyler alabilen yok. Şimdi insanlar eskilerini tamir ettiriyor ya da sıfırdan kıyafet diktiriyor. Bu da bizim işlerimizi oldukça arttırdı" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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