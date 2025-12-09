Haberler

Terminal Kadıköy'e "Özellikli İşletme Ödülü"

Güncelleme:
Fransa merkezli restoran derecelendirme rehberi Gault & Millau, Terminal Kadıköy'e 'Özellikli İşletme Ödülü' verdi. Ödül, yeme-içme kalitesi ve mekanın sunduğu deneyimi esas alan kriterlerle belirlendi.

Terminal Kadıköy, Fransa merkezli restoran derecelendirme rehberi Gault & Millau tarafından "Özellikli İşletme Ödülü"ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Gault & Millau Türkiye 2026 Gastronomi Rehberi Ödülleri" sahiplerini buldu.

Terminal Kadıköy, yeme-içme kalitesinin yanı sıra mekanın sunduğu deneyimi, konsept bütünlüğünü, sürdürülebilirlik yaklaşımını ve şehirle kurduğu ilişkiyi esas alan değerlendirme kriterleriyle öne çıkan "Özellikli İşletmeler" kategorisinde ödül kazandı.

Şirketin bu ödülle layık görülmesi, projenin gastronomiyi sosyal yaşamla buluşturan özgün yaklaşımının uluslararası düzeyde de takdir edildiğini ortaya koydu.

Ödül, İstanbul'da düzenlenen törende Terminal Kadıköy Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Akın Özalp, Terminal Kadıköy Başkanvekili Levent Veziroğlu ve Terminal Kadıköy Genel Müdür Erkan Erciyas'a takdim edildi.

Kadıköy'ün merkezinde, uzun yıllar atıl kalmış bir alanın dönüştürülmesiyle hayata geçirilen Terminal Kadıköy, sokak lezzetlerinden nitelikli restoranlara uzanan zengin mutfak seçkisiyle, İstanbul'un ulaşım akslarının üzerinde gündelik yaşamına karışan canlı bir gastronomi sahnesi sunuyor.

Şirket, gastronomiyi yalnızca bir tüketim alanı olarak değil, kentsel dönüşüm, sosyal etkileşim ve ekonomik canlılık yaratan bir deneyim alanı olarak ele alan yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Yerel üreticileri, genç şefleri, özgün konseptleri ve marka restoranları bir araya getiren yapı, İstanbul'un yeme-içme ekosistemine yeni bir dinamizm kazandırıyor.

"Bu ödülü almak bizim için son derece kıymetli "

Açıklamada görüşlerine yer verilen Terminal Kadıköy Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Akın Özalp, Gault & Millau gibi uluslararası itibara sahip gastronomi rehberinden, açılışının üzerinden bir yıl geçmeden bu ödülü almanın kendileri için son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Özalp, "Terminal Kadıköy'ü, zengin mutfak seçkisiyle güçlü bir yemek durağı olmasının yanı sıra, iyi zaman geçirmenin, paylaşmanın ve şehirle bağ kurmanın mümkün olduğu bir buluşma alanı olarak tasarladık. Bu ödül, şehrin ritmine karışan bir gastronomi ve yaşam alanı yaratma vizyonumuzun doğru bir karşılık bulduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
