Terme Ziraat Odası Başkanı: Çeltik alım fiyatı en az 35-40 TL olmalı

Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, çeltik alım fiyatının kilogram başına en az 35-40 TL aralığında olması gerektiğini söyledi.

Terme Ziraat Odası Başkanlığı olarak 2024 yılı çeltik üretim maliyet raporu hazırladıklarını ifade eden Başkanı Ferda Ergün, "Yaptığımız çalışmalara göre, bu yıl çeltiğin üretim maliyeti kilogram başına 27 TL'yi bulmuş durumda. Girdi maliyetlerinin yükselmesi, gübre ve ilaç fiyatlarındaki artışlar, üreticilerimizi ciddi bir mali yük altına soktu. Üreticiler olarak, bu maliyetlerin karşılanabilmesi için çeltiğe kilogram başına en az 35-40 TL arasında bir fiyat verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Fiyat belirsizliğinin üreticiler üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu vurgulayan Ergün, hükümetten ve ilgili kurumlardan çiftçilerin taleplerini dikkate alarak fiyat belirlemesini istedi. - SAMSUN