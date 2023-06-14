Terme'de yapılacak projeler için istişare toplantısı yapıldı

Terme'de yapılması planlanan projeler için istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısında ilçede yapılması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ), İhtisas Sera OSB ve Galericiler Sitesi görüşüldü.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaptığı açıklamada, toplantıya Kaymakam Metin Maytalman, Terme Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Ekmekçi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy ve Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam'ın katıldığını belirterek, "Makine sanayi, tarım alanları ve transit araç alım satımı konusunda marka olan ilçemize büyük katma değer sağlayacak ve istihdam getirecek iki yeni OSB ve galericiler sitesi ile ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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