Terme'de Kurban Bayramı öncesi pastanelerde tatlı siparişi yoğunluğu

Kurban Bayramı öncesi Terme'de pastane işletmecilerine tatlı siparişi yoğunluğu arttı.

İlçede tatlı üretimi yapılan pastanelerde yoğun mesai harcanıyor.

Siparişlerin haftalar öncesinden başladığını belirten Ali Öztürk, "Kurban Bayramı dolayısıyla tatlı siparişlerimizi aldık. 400 tepsiye yakın tatlı ön siparişimiz var. Ramazan Bayramı'nın 3 gün, Kurban Bayramı'nın ise 9 gün tatil olması nedeniyle bu bayramda siparişimiz daha fazla oldu. İnsanlar artık hazır pastane tatlılarını daha çok yiyor. Çünkü taş fırında yapıldığı için tadı daha güzel. Fiyatlarımız da uygun." diye konuştu.

Tatlı siparişi veren İsa Öksüz ise "Her şehir dışından geldiğimizde bu pastaneye uğruyoruz. Biz de buraya gelip tatlı siparişimizi verdik. Herkese hayırlı bayramlar." dedi.