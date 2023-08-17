Terme'de İŞKUR TYP kapsamında istihdam için kura çekimi yapıldı
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Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde 5 kişilik kontenjan oluşturuldu. Çalışacak personeller noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.
Samsun'un Terme ilçesinde İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 5 kişi için kura çekimi yapıldı.
İlçede meydana gelen sel felaketi sonrası kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde 5 kişilik kontenjan oluşturuldu. Çalışacak personeller 68 kişi arasından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.
Terme Halk Eğitim Toplantı Salonu'nda yapılan çekim öncesi, katılımcılara kura hakkında bilgi verildi.
Kura ile seçilen 5 kişi, ilçe kamu hizmetlerine destek vermek üzere görevlendirilecek.