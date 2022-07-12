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Termal, bayramda yerli ve yabancı turistlerle doldu

İhlas Haber Ajansı - Erhan Erdoğan - Ekonomi
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Termal, bayramda yerli ve yabancı turistlerle doldu Yalova'nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesi Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistleri akınına uğradı.

Termal, bayramda yerli ve yabancı turistlerle doldu

YALOVA - Yalova'nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesi Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistleri akınına uğradı.

Roma, Bizans, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinin şifa merkezi olan Yalova'nın Termal ilçesi Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgili odağı oldu. Bayramda ilçedeki tesisler yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Bayram tatilinde termal turizmi tercih eden yerli ve yabancı turistler ilçenin şifalı suları ve doğasından faydalandı.

Kaplıca işletmelerinde bulunan havuz, hamam, mide suyu, göz suyu ve ayak suyu dolup taştı. Tatilciler şifalı sulardan yararlanmak için sıraya girdi.

Kaplıcalarda karikatür yapan Ziya Tarı, Kurban Bayramı'nın önceli yıllara göre daha hareketli geçtiğini söyledi.

Tatilciler ise herkese Termal'i tavsiye etti.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - Ekonomi

Kurban Bayramı Termal Yalova Roma Ekonomi Haberler

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